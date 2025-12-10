我是廣告 請繼續往下閱讀

新北四名員警涉洩密貪污！檢方懷疑新北刑大鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、金山分局王姓巡佐及中和分局張姓偵查佐，4人在2023年任職刑大偵一隊期間，曾與北市某黑道堂主聚餐時，透露案件偵辦進度與情資。檢方9日上午發動搜索並拘提四人到案，經複訊後趙、王、張3警以5萬至15萬元交保，鄭姓代理副隊長則遭聲押禁見，稍早前法院裁准。據了解，新北刑大鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員，以及金山分局王姓偵查佐、中和分局張姓偵查佐，4人於2023年任職刑大偵一隊期間，涉嫌在與北市某黑道堂主聚餐時，洩露案件偵辦進度與情資。檢方9日上午發動搜索，陸續將4人拘提到案。經檢方複訊，依涉貪污治罪條例、刑法偽造文書及洩密等罪名，分別諭令王姓偵查佐10萬元、趙姓偵查員5萬元交保；張姓偵查佐因先前涉中和分局洩密案曾被收押，8日解除羈押後，又因本案遭拘提，最後以15萬元交保。至於鄭姓代理副隊長，因案情重大遭聲押禁見，稍早前法院裁准。全案相關不法細節仍待檢調進一步釐清。