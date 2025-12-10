中央氣象署預估，明（11）天東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增，北臺灣高溫稍降，各地低溫預測17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部27~29度。本週末到下週一(12/15)有兩波冷高壓接力南下，前中央氣象局長鄭明典表示，台灣天氣將呈現「先濕冷、再乾涼」的型態。氣象署指出空曠處有可能下探10度低溫，此外，週六晚上到下周一清晨中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有局部降雪或結冰機率。
明天天氣變涼，低溫17~20度
根據中央氣象署指出，明天12月11日的天氣狀況因東北季風稍增強，各地早晚會比今（10）天稍涼，且迎風面水氣稍增；北部及宜花地區雲量偏多且有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北臺灣高溫稍降，其他地區則變化不大。低溫預測各地17~20度，高溫北部及東半部24~26度，中南部還有27~29度。
週五、週六白天依舊受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，水氣仍偏多；由於冷空氣及降雨影響，北部及宜蘭高溫進一步下降，其他地區則變化不大。低溫預測各地16~20度；高溫預測北部、宜蘭及澎湖金門22~24度，花東24~26度，中南部27~28度，馬祖18~19度。
週六晚間起連三天兩波冷高壓影響台灣
比較需要留意的是週六晚間開始有兩波冷高壓影響台灣，前中央氣象局長鄭明典分析，大陸上空目前有兩個強冷高壓中心，中心氣壓約1050百帕，代表冷空氣蓄勢待發。第一階段為「右側高壓」先出海，出海緯度偏北，為台灣帶來一波東北季風增強，北部、東北部雲量與降雨增多，體感濕涼，但降溫幅度不算劇烈。
第二階段則是「左側高壓」沿著青藏高原邊緣東移後再南下，出海位置較偏南，冷空氣跨海時回溫程度較小，抵達台灣時明顯偏冷，屆時各地天氣轉為晴到多雲、乾冷為主，早晚冷意明顯，中南部日夜溫差也將加大。
預計週日會最冷！低溫下探12度
週六晚上開始，東北季風再增強或大陸冷氣團南下，12/14(日)、12/15(一)冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷；12/14起水氣逐漸減少，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨，12/14中部以北山區亦有零星降雨的機率。由於水氣減少，需留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能會來到10度以下低溫。
週六晚到下週一 高山追雪有望
12/14(日)、12/15(一)低溫預測中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖12~14度，南部、臺東及澎湖14~17度；高溫預測北部、宜花及澎湖、金門18~20度，中南部及臺東21~25度。氣象署指出週六晚上到下周一清晨中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有局部降雪或結冰機率。
資料來源：中央氣象署、鄭明典
