近日傳出國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平有望在農曆年前後會晤，且北京開出「3張門票」為前提，包括擋下軍購預算、改革有害兩岸統一目標的體制等；國民黨回應，該報導操弄政治，純屬惡意捏造。對此，資深媒體人康仁俊今（9）日主持《震傳媒》網路節目《新聞！給問嗎？》時表示，鄭麗文上任至今，國民黨就一直把焦點糾結在涉中事務上，如今傳出3張門票一事，是自己挖洞、自己跳進去。針對傳出「鄭習會」有望在農曆年前後登場，康仁俊指出，國民黨對此否認得支支吾吾，感覺上也不是很想否認，且「有講等於沒講」，未進入到「有沒有在農曆年前後要會面」、「到底有沒有北京給了幾個條件」的深水區；康仁俊表示，鄭麗文上任黨主席至今，主軸全放兩岸，歷任黨主席中，除了馬英九想要一個歷史定位，期待與習近平見面外，沒人敲鑼打鼓說要去見誰。所以國民黨今天出來質疑，是不是民進黨故意設一個圈套？康仁俊直言，「那我也講，洞也是你們自己挖的。」康仁俊表示，國民黨否認有關「鄭習會」的報導，「也斷了中國對你的想法，你前面那一個月白演了」；國民黨自己玩爛這盤棋，為尋求跟習近平見面太躁進，躁進到超乎大家能夠接受的範圍，超乎到中共都認為「我沒跟你要求，你就自己講」。康仁俊提到，國民黨本來抱著自己那一畝田，還可兩邊遊走、營造假象，但當鄭麗文打破這一框架，任用張榮恭、蕭旭岑當副主席，到中國講「一國兩區」，這就把自己的那一層膜剝掉，對中共來說「我不打蛇隨棍上才是笨蛋」。康仁俊表示，國民黨在中共眼中唯一的價值，是目前還是台灣最大在野黨，如果這一優勢都被拿掉，「中國連理都不會理你」。康仁俊強調，國民黨被傳出「3張門票」一事，是自己挖洞、自己跳進去，不要怪媒體亂寫。這一個月以來，國民黨就一直把焦點糾結在涉中事務上，包括《國籍法》修法、中國社群平台「小紅書」遭封鎖一年等，中國在全世界宣稱沒有各自表述，國民黨人也不敢反駁。