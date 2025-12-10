我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅日前指台北市長蔣萬安連任成功機率高達95%，蔣萬安受訪時則稱，選舉最怕聽到這種「你穩上的啦」、「萬安你沒問題」這很危險。對此。王世堅今（10）日反問說，蔣萬安怎麼會怕？他胸有成竹，知道連任如探囊取物，但蔣市長稍安勿躁，因為民進黨馬上在1、2月中，會推出很好的人選。對於蔣萬安的說法，王世堅下午受訪時反問，蔣萬安怎麼會怕？他胸有成竹，知道連任如探囊取物，相對是，民進黨還在忙其他的國家大政，如財劃法、總預算，府院黨對此都要花費很多心力。他坦言，2026縣市長提名，民進黨進度確實比較慢，首都人選還沒出來，所以蔣萬安是「拔劍四顧心茫然」，但蔣市長稍安勿躁，因為民進黨馬上在1、2月中，會推出很好的人選。王世堅提到，他誠心祝福蔣市長，雖然他現在不在市議會，無法看到蔣萬安的表現，但仍可以在政策上、基層，聽到一些聲音，希望這些都能加強，畢竟不管誰來當首都市長，身為台北市民都希望台北市政每日精進，甚至要長足進步。另外，針對台北市長民調，王世堅認為，他是運氣好，被列入民調人選之一，但民進黨有很多優秀人才，如立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜、民進黨秘書長徐國勇都沒被列入，但絕對能夠勝任台北市長。王世堅重申，他把立委當作政治生涯最後一站，沒想到選台北市長。他強調，每個黨都應該讓最強的出來，民進黨還沒有篩選到最強的，他也一直認為有好幾位絕對都比他強，像徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、行政院副院長鄭麗君都非常適合。此外，民調提到王世堅支持度在20至29歲年齡層勝過蔣萬安，王世堅說回應，蔣萬安上任市長這3年多，其表現中規中矩，沒什麼能多加批評他，只是很多市民認為，台北市作為首都，有全國最好的預算、資源，需要更加進步，他過去當議員時，對蔣萬安不管是監督、批評或期許，都已經說了很多，現在不在其位，不謀其政，不方便多評論他什麼。