澳洲從本週三（10日）零時起，成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，數百萬青少年與兒童將無法登入自己的Facebook、Instagram、X等社群平台帳號，違反的業者將面臨高達4,950萬澳元（約9.8億新台幣）的罰款。這項法規受到全球關注，澳洲政府強調此舉是為了保護 16 歲以下兒童免受成癮性演算法，帶來的衝擊和影響值得觀察。澳洲政府於 2023 年進行的一項研究發現，高達八成的 8 至 16 歲兒童或青少年使用社群媒體，他們通常從 10 至 12 歲開始使用。該報告由澳洲國民銀行前執行長索伯恩 (Andrew Thorburn) 執行，他建議對社群媒體進行年齡限制。澳洲網路安全人員也在報告中提到，近年來與兒童剝削、網路霸凌和接觸自殘內容相關的投訴數量急劇上升。澳洲政府將這項政策定位為「引領全球」網路安全領域的一部分。有鑑於人們對網路危害的擔憂日益加劇，這項禁令對於「保護兒童安全」是必要的。澳洲國會去年通過《社群媒體最低年齡門檻法案》（Social Media Minimum Age Bill），澳洲政府表示，該政策旨在應對日益嚴重的網路霸凌、性剝削、自殘內容和心理健康風險等議題。要求平台採取合理措施阻止16歲以下用戶使用社群媒體，若違反規定，最高可罰4,950萬澳元（約9.8億新台幣）。根據BBC報導，澳洲政府目前點名十個平台列入禁令範圍，分別是Facebook、Instagram、Snapchat、Threads、TikTok、X、YouTube、Reddit，以及串流平台Kick和Twitch。部分平台對此表示反對，且認為此舉在法律上站不住腳，Reddit在聲明中表示：「儘管我們不認同這項法律的適用範圍、有效性與對用戶隱私造成的影響，但自12月10日起，我們將根據相關要求做出部分調整。」Meta則質疑這項規定讓青少年社群使用更不安全，在聲明中表示：「我們致力於履行法律義務，一再對此法案表達關切，認為這項法律缺乏周全規劃，可能使得青少年轉向監管更少的平台或應用程式，現在已經看到這些憂慮成為現實」，Meta認為，更好的方式是立法賦予父母批准下載應用程式加上驗證年齡的權限，讓家庭自行決定青少年如何使用哪些App。X平台也在客服中心頁面上更新消息，確認將採取多重方式進行年齡驗證，X聲明強調，「這不是我們能決定的，而是澳洲法律的要求」，X平台持有人馬斯克也反對這項禁令。Snapchat 是澳洲青少年中最受歡迎的社群媒體應用程式之一，在10月的聽證會上表明反對這項禁令，強烈反對被納入政府禁令中，但仍將遵守規定；在11月開始，用戶被要求驗證年齡，才能繼續使用Snapchat，透過澳洲銀行帳戶、政府核發的身分證件或拍攝臉部照片，由第三方據此估算年齡區間，以完成驗證，但有一些用戶表示，他們已經找到了繞過這些應用程式檢查的方法，例如使用成人的照片。YouTube也抨擊澳洲政府倉促推出這項規定，並表示該法律只會將兒童推向網路世界中更深、更黑暗的角落。TikTok方面，對於澳洲政府新法同樣也表示無法接受，但仍會遵循相關規定，法令生效後，平台將封鎖未滿16歲的澳洲使用者，將無法繼續使用既有帳號或建立新帳號，先前發布的內容也不再公開。根據衛報報導，目前已知，包含Roblox、Pinterest、YouTube Kids、Discord、WhatsApp、Lemon8、GitHub、LEGO Play、Steam and Steam Chat、Google Classroom、Messenger、LinkedIn、Yope、Coverstar等平台還未被列在規範平台上。澳洲政府祭出青少年社群禁令後，青少年們開始出現社群移轉現象，BBC指出，由TikTok開發團隊打造的影片和照片分享平台Lemon8躍居榜首。顯然，一些青少年為了躲避禁令而湧入該平台，但對他們來說，不幸的是，該應用程式的開發者已經告訴當地媒體，他們也將在自己的平台上執行相關法律。另一被大量湧入的社群平台Yope的聯合創始人告訴BBC，Yope就像WhatsApp一樣，不應該被列入禁令名單。 Yope是下載量第二高的應用程式。排名第三的是Coverstar，它自稱是「9-16歲青少年最安全的TikTok替代品」。澳洲週三成為世界上第一個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家，隨著人們對社交媒體影響兒童健康和安全的擔憂日益增加，其他正在考慮類似社群媒體年齡措施規範的國家，正密切關注澳洲的禁令。路透社整理目前全球多國規範社群媒體使用方面的概況。英國2023年通過《網路安全法案》（Online Safety Act）並於今年開始執行，為社交媒體平台設定了更嚴格的標準，包括實施年齡審核以阻止未成年人接觸有害內容，但該法案未設定社群媒體使用年齡。中國國家互聯網信息辦公室2024年11月發布「移動互聯網未成年人模式建設指南」，要求根據年齡對設備進行限制，並對應用程式進行特定規則的限制，包含限制使用時間。丹麥在 11 月宣布將禁止 15 歲以下兒童使用社群媒體，但允許家長為 13 歲及以下的青少年豁免使用某些平台。在正式投票前，國會中的大多數政黨表示將支持該法案。2023年法國通過一項法律，要求社群平台15歲以下未成年人，必須獲得父母同意才能建立帳戶。但據當地媒體報導，執行的技術層面遇到難題，阻礙了該法律的執行。13至16歲的未成年人只有在父母同意的情況下才能使用社群媒體。但兒少權益保護倡議者表示，目前的管制措施不足。在義大利，14 歲以下的兒童需要父母同意才能註冊社群媒體帳戶，而 14 歲及以上的兒童則無需父母同意。馬來西亞今年11月宣布，將自2026年起禁止16歲以下者使用社群媒體。挪威政府於 2024 年 10 月提案將兒童使用社群媒體條款的年齡從 13 歲提高到 15 歲，但如果兒童未達到年齡門檻，父母仍然可以代表他們同意。挪威政府已開始著手立法，將社群媒體使用的絕對最低年齡限制設定為 15 歲。《兒童網路隱私權保護法》（The Children's Online Privacy Protection Act）禁止公司在未經父母同意的情況下蒐集 13 歲以下兒童的個人資料。部分州也通過了法律，要求未成年人使用社群媒體必須獲得父母同意，但這些法律因侵犯言論自由而面臨法律挑戰。歐洲議會於 11 月通過一項決議，呼籲將社交媒體的最低年齡限制為 16 歲，以確保「適合年齡的網路使用方式」。這項決議呼籲歐盟統一規定社交媒體訪問的年齡限制為 13 歲，而影片分享服務和「AI伴侶」的年齡限制為 13 歲。但該決議不具有法律約束力。