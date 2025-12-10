全聯、大全聯換新制服了！全聯表示，睽違8年找來巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，設計靈感來自「F1車隊精神」，全聯制服以黑色為主；大全聯則以LOGO色系「賽車紅」，目前桃園青埔店已換上新制服，其他分店陸續換新，全聯黑色制服則於明年開始換新。
全聯、大全聯全新制服亮相！設計靈感融入「F1賽車風」
全聯行銷協理劉鴻徵透露，之前就有內部人士認為「制服不好看」，最初全聯打算自行設計新制服，不過由於對於材質、剪裁、設計等都不熟悉，無法跳脫框架，因此特邀巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，制服設計靈感源自「F1車隊精神」。
全聯制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭；大全聯則以LOGO色系「賽車紅」展現速度感與品牌識別度。整體設計上融入速度感線條、F1風格貼章與碳纖維紋路印花，兼具科技感與舒適度。此外，新制服全面採用100%回收紗線製成的機能布料，透氣輕量、耐洗耐穿，實現舒適、耐用與永續的完美結合。
大全聯新制服先亮相 全聯明年起換新
今（10）日試營運的大全聯青埔店搶先換上全新制服，而其他分店將會陸續換新，全聯則是明年開始陸續換上新制服。全聯表示，新制服「F1車隊精神」，以速度、精準與團隊默契為核心，呼應全聯門市員工日常工作協作如同專業車隊般的效率與默契。
資料來源：全聯福利中心
