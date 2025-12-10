全聯、大全聯換新制服了！全聯表示，睽違8年找來巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，設計靈感來自「F1車隊精神」，全聯制服以黑色為主；大全聯則以LOGO色系「賽車紅」，目前桃園青埔店已換上新制服，其他分店陸續換新，全聯黑色制服則於明年開始換新。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯、大全聯全新制服亮相！設計靈感融入「F1賽車風」

全聯行銷協理劉鴻徵透露，之前就有內部人士認為「制服不好看」，最初全聯打算自行設計新制服，不過由於對於材質、剪裁、設計等都不熟悉，無法跳脫框架，因此特邀巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，制服設計靈感源自「F1車隊精神」。

全聯制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭；大全聯則以LOGO色系「賽車紅」展現速度感與品牌識別度。整體設計上融入速度感線條、F1風格貼章與碳纖維紋路印花，兼具科技感與舒適度。此外，新制服全面採用100%回收紗線製成的機能布料，透氣輕量、耐洗耐穿，實現舒適、耐用與永續的完美結合。

▲全聯制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭；大全聯則以LOGO色系「賽車紅」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭；大全聯則以LOGO色系「賽車紅」。（圖／記者鍾怡婷攝）
大全聯新制服先亮相　全聯明年起換新

今（10）日試營運的大全聯青埔店搶先換上全新制服，而其他分店將會陸續換新，全聯則是明年開始陸續換上新制服。全聯表示，新制服「F1車隊精神」，以速度、精準與團隊默契為核心，呼應全聯門市員工日常工作協作如同專業車隊般的效率與默契。

▲。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲大全聯則以LOGO色系「賽車紅」展現速度感與品牌識別度。整體設計上融入速度感線條、F1風格貼章與碳纖維紋路印花。（圖／記者鍾怡婷攝）
資料來源：全聯福利中心

相關新聞

大全聯睽違15年展店！「最強特色」超越量販規模：全聯也要引進了

全聯結帳不會錯了！最快1年內「全面換電子價卡」　斥資超過30億

全聯驚喜買一送一！「4款商品」都殺半價：泡麵29元、特價限兩天

天冷吃火鍋選哪款？全聯「最熱銷湯底」榜單出爐了：火鍋名店霸榜