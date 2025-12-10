我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聶子一出道1年就出演4部中國長劇。（圖／翻攝自聶遠微博）

▲聶遠特地在微博上幫女兒新劇做宣傳。（圖／翻攝自聶遠微博）

因《延禧攻略》飾演深情乾隆爆紅兩岸的陸劇男星聶遠，戲外其實已是2個孩子的父親，隨著女兒聶子一（小名天天）逐漸長大，她的近照近日在社群平台意外引爆話題，年僅11歲的她擁有深邃五官與乾淨氣質，不但氣場超齡，更有網友驚呼：「完全是仙女系小童星！」星二代魅力讓她迅速成為新生代童演中的關注焦點，出道1年就接了4部夯劇，前途無可限量。聶子一於2024年正式踏入演藝圈，雖然年紀輕輕，但作品數量不輸成年新秀，包括《暗夜與黎明》、《風與潮》、《臨江仙》等夯劇都可見她的身影，在最新作品《風與潮》中，她飾演個性倔強的「小漁」，赤腳站在船頭的畫面被形容「眼神戲十足」，展現極強鏡頭感，也讓觀眾意外看到她的成熟與表演潛力。聶遠也難掩驕傲，在推廣時直言：「她真的很喜歡演戲，我也會在旁支持。」觀眾最驚豔的不僅是聶子一的演技，更是她與父親高度相似的五官，眉眼間的英氣與立體輪廓，被網友笑稱「複製貼上」，甚至有人戲稱：「如果演乾隆小時候根本不用再選角。」在父親陪同拍攝《暗夜與黎明》時，她首次與聶遠同框演戲便獲得劇組稱讚。許多劇評也指出，她的表演方式自然、不做作，「不像童星硬演」，反而更像天生適合鏡頭的類型。儘管身為演藝圈活躍名人，聶遠對家庭生活相當保護，鮮少公開孩子動態，然而這次主動替女兒的新戲發文宣傳，也讓外界難得見到他對女兒的支持方式，有別於將孩子推向鎂光燈，聶遠強調：「只要她真的喜歡，我就支持她。」不少網友認為他的態度成熟，也讓聶子一能在穩定環境中找自己道路，而不是成為「被安排的星二代」。隨著中國戲劇童星競爭愈發激烈，聶子一憑藉家庭背景、純淨外形與表演靈氣，在出道1年內便站穩腳步，中國娛樂評論認為，她若持續接觸多元角色，未來將有機會接演更重要戲份，也可能成為新一代「古裝小神顏」。不少粉絲已開始敲碗，希望她能在未來的影視作品與父親再度合作，甚至挑戰古裝劇中的重點角色，期待值持續攀升。