台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學」，此言一出引爆爭議。對此，百萬網紅Cheap狠酸，真的邏輯直通地獄欸，真懷疑這些人對國際局勢的認識，還停留在大班階段。Cheap提到，很多人為了護航「戰爭時可不可以正常生活」，搬出了「西南聯大」，但西南聯大的存在本身，就是因為「前線無法上課」的證明阿，西南聯大的組成之一，位於天津的南開大學，開戰後被日軍炸爛，請問怎麼正常上課？後來北大、清華、南開先逃到湖南長沙，結果上海、南京淪陷，戰火逼近，長沙也不安全了，才被迫第二次遷徙，一路翻山越嶺逃到雲南昆明，這叫流亡、逃難，不叫「生活正常」。Cheap直言，把「逃到大後方才能上課」這件事，拿來護航「台灣本島（前線）被打也能正常上課」，真的邏輯直通地獄欸。台灣本島南北全長約400公里，真的開戰，全島都會變成圖中的「黃色區域」（戰區），哪有左下角的藍色「安全區」可以撤退？至於有人舉國共內戰台灣正常，Cheap則反擊，戰火主要在長江以北（遼瀋、徐蚌、平津），拿當時「隔岸觀火」的台灣來類比？這智商，八年抗戰，台灣正常？ 兄弟，看一下台灣當時哪一方好嗎？日本是侵略方，戰場在中國，台灣當然沒事，俄羅斯打烏克蘭，他們國內當然正常啊！後來美軍轟炸台灣，北一女的校長就是在上班時被炸死的啦！「舉以色列更好笑，真的懶覺比雞腿！」Cheap指出，以色列的對手是哈瑪斯、真主黨，沒有空軍、沒有海軍、沒有大規模的裝甲部隊，用的都是土製火箭或無人機，比較像是「反恐戰爭」以色列是正規軍，有絕對的制空權和軍事碾壓能力，他們國民當然可以相對「正常生活」，強國打弱雞嘛。Cheap強調，而台灣的對手是誰？人家想打的是滅國戰，東風和土製火箭完全是不同次元的東西，防空系統被打破、發電廠被炸，天然氣、石油進不來，沒水、沒電、沒網路，還想上班啊？「真懷疑這些人對國際局勢的認識，還停留在大班階段，怎麼都舉這麼好笑的例子」。