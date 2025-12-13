我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK成員Jennie（如圖）被韓國富比世選為最佳偶像排行榜第一名。（圖／IG@jennierubyjane）

▲BLACKPINK成員之一ROSÉ（左）與火星人布魯諾Bruno Mars聯手合作神曲〈APT.〉相當洗腦，成為韓國偶像年榜第二名。（華納音樂提供）

▲Stray Kids獲得MAMA年度專輯大賞，他們在台上感動爆哭。（圖／Mnet Plus）

▲BTS今年迎來全員退伍。（圖／BTS (방탄소년단)FB）

▲GD今年在台灣狂開兩場演唱會，不過卻不在偶像排行榜前十名中。（圖／GD IG@xxxibgdrgn）

2025年已經來到年末，過去一年來K-pop偶像各自在台上發光發熱，《NOWNEWS今日新聞》帶讀者看看2025年韓國富比世最佳偶像排行榜前十名，巡迴演唱會引起超大熱潮的GD（權志龍）居然不在前十名、第一名是推出SOLO專輯獲得巨大迴響的BLACKPINK Jennie！Jennie是BLACKPINK成員之一，憑藉獨特氣場與鮮明個人風格，被視為K-POP最具代表性的指標人物之一，甚至被稱為「人間香奈兒」。今年她首度推出個人正規專輯《Ruby》，專輯涵蓋嘻哈、流行、R&B等多變曲風，搭配她辨識度極高的唱腔，成功打造只屬於Jennie的音樂色，不僅如此，作品中更集結Dua Lipa、Dominic Fike、Gambino等國際知名音樂人合作，讓《Ruby》在全球市場引發高度關注，也被美國《告示牌》選入2025上半年最佳專輯排行榜之一。專輯收錄的〈Mantra〉、〈Like JENNIE〉等歌曲，上線後多次刷新各大串流平台紀錄，無論在音樂、時尚或流行文化層面，Jennie都持續引領潮流，以壓倒性的影響力，穩坐名副其實的K-POP女王寶座。Rosé是BLACKPINK成員之一，以細膩情感與極具辨識度的嗓音，在全球樂壇佔有重要地位。去年她正式單飛推出全創作專輯《Rosie》，也讓外界看見她不只是偶像，更是創作歌手。其中，她與Bruno Mars（火星人布魯諾）合作的話題單曲〈APT.〉熱潮席捲全球，MV在YouTube累計突破21億點閱率，憑藉這首歌，Rosé也成為韓國偶像YouTube年度收入榜第一名，更在VMAs典禮拿下「年度歌曲」大獎，實力與人氣同時獲得肯定，也讓她成為歐美樂界中最具代表性的K-POP歌手之一，持續刷新外界對韓流藝人的想像。Stray Kids是JYP娛樂推出的實力派男團，以強烈風格與高度自製能力在K-POP中占有一席之地，成員多半參與詞曲創作，音樂融合嘻哈、電子與搖滾元素，展現不被框架限制的態度。自去年起，他們展開「Dominate」世界巡迴演唱會，歷時11個月、橫跨34個國家與地區，場場動員大批粉絲，也讓他們的國際知名度與影響力大幅提升。今年8月Stray Kids推出全新專輯《KARMA》，一舉登上《告示牌》Billboard排行榜冠軍，更在「MAMA典禮」奪下大賞「年度專輯」，站上領獎台的成員們難掩激動情緒，一邊落淚、一邊表示：「從練習生到現在一直很不容易，感謝粉絲的支持。」發言感動無數歌迷，見證他們一路走來的成長與努力。BTS（防彈少年團）是席捲全球的韓國天團，自2013年出道以來，以真誠描寫青春、成長與自我認同的音樂，建立了龐大粉絲群ARMY（粉絲名），為當代影響力最大的男團之一。今年全體成員正式完成兵役退伍，外界原本期待他們立即合體回歸，但BTS選擇暫緩團體活動，讓成員們專注於各自的音樂、創作等個人活動上，持續展現不同面向的魅力。目前官方透露，BTS將於2026年春天推出全新專輯、開啟全新巡迴演唱會，讓全世界粉絲滿懷期待他們再次合體站上舞台。BTS成員V（金泰亨）以獨特低沉嗓音與濃厚個人風格深受喜愛，他在入伍前推出個人專輯《Layover》，展現他在音樂上的成熟度與藝術性，無論曲風或視覺概念都引發高度討論。V本就因立體五官與帥氣外型擁有超高人氣，被公認為全球指標性的「顏值代表」，也因此成為時尚圈寵兒，經常受邀出席國際精品品牌活動與時裝週，完美結合音樂、時尚與個人魅力，在舞台內外都備受矚目。由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa組成的女團BLACKPINK，今年她們正式重新啟動世界巡迴演唱會《DEADLINE》，同時推出全新單曲〈Jump〉，以強勁節奏與洗腦旋律展現BLACKPINK的魅力，她們今年10月也來到高雄世運開時隔近3年的專場演唱會，兩日吸引近10萬名粉絲前往，證明她們無可取代的天團地位。aespa是SM娛樂推出的四人女團，由Karina、Giselle、Winter與Ningning組成，自出道以來便以充滿未來感與實驗性的音樂風格受到矚目，成功在競爭激烈的K-pop市場中走出獨特路線。憑藉穩定實力與高人氣，aespa今年也受邀登上日本指標性節目《NHK紅白歌合戰》，象徵其在亞洲主流樂壇的影響力。除了音樂表現，成員動向同樣備受關注，Winter近日和BTS成員柾國傳出緋聞而引發熱烈討論，無論是作品、舞台或話題度，aespa始終站在潮流最前線，持續擴大她們在全球的存在感。IVE是Starship娛樂推出的六人女團，被視為新世代最具代表性的女團之一，她們從出道曲開始就展現強大話題性，人氣幾乎是「一年比一年高」，不僅音源表現亮眼，舞台掌控力與現場實力也隨著活動累積不斷成長，整體完成度明顯提升。除了實力備受肯定，成員們的外貌與氣質同樣成為焦點，每次公開活動、舞台造型或機場亮相，幾乎都會因「太漂亮」而掀起熱烈討論。兼具實力、人氣與視覺話題性的IVE，正持續穩步站上K-POP女團的核心位置，被外界看好發展潛力無限。TWICE今年迎來出道10週年，特別舉辦紀念巡迴演唱會《THIS IS FOR》，本次巡演是TWICE首次來到台灣開唱，當台灣成員子瑜在舞台上喊出「我回來了！」台下的粉絲瞬間淚崩，出道十年的她們不僅在音樂實力上穩定成長，每一次舞台表現都充滿活力與魅力。而明年3月她們將再次回到台灣，在台北大巨蛋連續三天開唱，訊息一曝光吸引粉絲激動買票，相當期待下次和偶像見面的機會。去年起和經紀公司鬧解約的NewJeans，今年專注在爭取團體權益、和ADOR打官司中，不過法院並不承認她們所提出的要求，因此判定經紀公司ADOR勝訴，為了不支付超龐大解約金，成員各自宣佈回到經紀公司，接下來將配合公司安排活動，掀起一陣熱議，讓許多歌迷開始期待2026年NewJeans將帶來的全新音樂作品。GD睽違8年，於今年再開世界巡迴演唱會，不僅如此他還推出全新音樂專輯，瞬間佔據韓國傳流音樂榜單，展現了他身為韓流天王的威力。他今年7月、11月兩次來到台灣，並且在小巨蛋、大巨蛋連續開唱，每次都吸引許多忠實粉絲購票前往，不過可惜的是，他並沒有被選在榜單前十名中，而是緊追在後獲得了第11名。他日前在MAMA典禮上透露，明年將帶著BIGBANG成員們捲土襲來，重新開啟一個只屬於BIGBANG的音樂世代，讓粉絲期待到不行！