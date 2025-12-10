我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍一架編號F-16V戰機，8日從台東空軍基地起飛，飛行員在進行帶大G力動作時，瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空急速墜下降到6000呎，所幸僚機飛行員呼叫後及時甦醒，將飛機拉高飛行高度。對此，軍事專家指出，國軍F-16戰機應儘速加裝自動防撞地系統，以確保飛行員生命安全。國防部今日例行記者會上，媒體關注F-16V戰機加裝自動防撞地系統進度。空軍司令部督察長江義誠少將回應表示，自動防撞地系統就是俗稱的Auto GCAS，空軍在2020年納入F-16升級計畫裡面的執行的工項，在2024年開始執行全數機隊的安裝，因為空軍F-16型機的飛控軟體、飛控電腦是類比式，跟美軍的數位式是不同的構型，所以後續要針對飛控電腦，還有飛控軟體要做整合跟提升，預計2028年全數完成加裝。江義誠表示，美軍在去年都已經針對空軍這些系統整合已經做完驗證，情況都是正常，所以可以符合空軍現在進度來執行。美方會提供這個混合式的飛控電腦，陸續遞交我方之後做飛控電腦的更換。66架新購的F-16V都是已安裝自動防撞地系統。「全球防衛雜誌」採訪主任陳國銘受訪表示，美軍的自動防撞地系統是由洛克希德馬丁公司所研發，系統用途是飛行員因為高G環境、空間迷航，或是飛操動作太過激烈，造成飛行員昏迷無法操作時，飛機恐飛向地面，這套系統裝有高度計，在距離山或是地面300公尺之前，就會自動介入接掌飛機駕駛，將戰機機頭拉起來，讓飛行員恢復意識後重新駕駛飛機。陳國銘表示，2018年漢光34號演習時發生F-16戰機撞山，當時就有研議加裝防撞地系統，但美軍系統與國軍F-16戰機不相容，延宕到現在。這套系統對飛行員保命很重要，空軍應該敦促美方趕緊交付更換。前空軍副司令張延廷表示，自動防撞地系統功能在於發生不預期、錯覺等狀態下產生作用，系統可拉高機身爬升到安全可操作高度，概念就像車輛自動防撞輔助系統。張延廷認為，不僅現有141架構改升級的F-16V戰機，以及66架新購的F-16V戰機都必須完備此系統，也建議具對地炸射優勢的127架IDF經國戰機也應裝設自動防撞地系統，提升對飛行員的安全保障，才能有效提高空防實力。