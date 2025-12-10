去年第七波信用管制實施後，房市一片慘淡，近期有民眾在Dcard表示，觀察到很多房子一直要賣，但就是賣不掉，更直指沒都更機會的老舊大樓、透天等，應該都會很難賣出，並認為大家整體信心不在房地產上，今年投資台股大盤的報酬率就贏房地產不少了。吸引許多人參與討論，「（房子）這麼貴是要怎麼買」、「等著繼承家裡房子就好」。
投資股市報酬比買房好 這類房子難賣出
原PO在Dcard發文表示，最近房市應該還是呈現不樂觀的狀態，也能觀察到很多房子一直要賣，卻賣不掉，他認為是目前整理信心不在房地產上，光是投資台股大盤，報酬率就贏了房地產不少，過幾年信心回來後，還是10年內的新古大樓比較有優勢，幾十年以上的中古屋，除非有特殊地段，不然很難賣。
不過原PO指出，六都蛋黃區或是捷運宅，就算買貴也不會難脫手或賠錢，他也看好未來至少30年南部科學園區的周邊發展，園區提供工作機會，將帶動周邊商圈或重劃區人群進駐，但是沒有都更機會的老舊大樓、透天等還是會很難賣出，就算在園區附近也一樣，園區進駐的年輕工程師根本不太會買幾十年的老屋。
沒就業機會鄉下老房有價無市 地段好仍有單價破百萬實力
PO文一出，許多人紛紛發表意見，「現在中小建商預售、都更案都不要碰，接下來會很慘」、「我家附近有一間房子已經賣2年了，只要有人去看他就加價，一直有人去看他就一直加，加到後面沒人買了又降回去」、「這麼貴是要怎麼買，就算有頭期款，之後的房貸也是每個月都要支出的，中間完全不能沒有工作，就算有工作也大部分都給房子」、「現在就能很簡單判斷了。鄉下房型周邊沒什麼就業選擇，家裡的老人死了以後，小孩也沒有回來住，這些大概以後都有價無市了」。
老宅如果地點好，也能賣出高價！台灣房屋集團趨勢中心根據統計表示，位於台北市大安區仁愛路、屋齡50年的「百利大廈」，因為擁有黃金門牌、公設比低、坪數實在，因此少有釋出，今年出現一筆交易，74.5坪13樓戶售出，每坪來到128.9萬元，總價9600萬元，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市仁愛路因直通總統府，有「官道」之稱，且林蔭大道的規劃，成為都會區中的優美景觀。
資料來源：Dcard、台灣房屋集團趨勢中心
老宅如果地點好，也能賣出高價！台灣房屋集團趨勢中心根據統計表示，位於台北市大安區仁愛路、屋齡50年的「百利大廈」，因為擁有黃金門牌、公設比低、坪數實在，因此少有釋出，今年出現一筆交易，74.5坪13樓戶售出，每坪來到128.9萬元，總價9600萬元，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市仁愛路因直通總統府，有「官道」之稱，且林蔭大道的規劃，成為都會區中的優美景觀。