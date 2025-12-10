Instagram最近悄悄上線「限時動態分享至限時動態」的新功能，只要是公開帳號、且沒有關閉分享權限，任何人都能把你的公開限動一鍵轉發到自己的限動上，原Po不會收到任何通知。這項更新原本是Meta用來強化內容擴散。不過，網友在Threads上怒轟這個設計「超變態」，擔心未來更容易被拿去公審，有人建議只要先改好隱私設定，其實有辦法擋下這波新功能。
這次IG限時動態更新的核心，就是把原本「只有被標記才可以轉發」的限制打開，變成「所有公開限動都能被分享」。根據Instagram與外媒說法，現在只要對方是公開帳號，且在隱私設定中開啟分享權限，就能在對方限動右下角看到分享按鈕，直接選擇「新增到限時動態」，畫面會跳到自己的限動上進行分享。
網友開酸：以後炎上、公審更方便了！
轉發出去的畫面上，會顯示原作者的帳號名稱，點擊即可回到原Po頁面，Meta強調這樣可以避免「偷內容」爭議。不過被網友發現，轉分享後原發文者根本就不會收到任何通知，功能一曝光，馬上在Threads罵聲一片。有網友直言「IG這又是什麼新功能，超變態！」也有人指出，「這功能等於別人可以直接拿你動態公審欸，好可怕」，更開酸「以後炎上跟公審很方便」。
但反對聲浪之外，也有人贊成開放該功能，認為這次開放轉發的對象，僅限於「公開帳號的公開限時動態」，且如果真心想公審，有沒有這個功能根本沒差。對追星族來說，這項功能可以把偶像或社團的限動轉發到自己的帳號，整理成精選，幫忙增加曝光；品牌或媒體也能用限動轉限動的方式，放大熱門貼文。
手動關閉分享權限自保
對於仍然不安的使用者，目前有兩種防護方式。第一種是直接把IG改成「不公開帳號」，這樣只有通過追蹤的粉絲才能看到你的限動，系統也不會開放「限動轉限動」的分享按鈕。第二種則是維持公開帳號，但手動關閉這次新增的分享權限，到設定內將「限時動態分享到限時動態」選項關閉，即使用戶看到的是公開限動，也無法轉發限動。
資料來源：Instagram
