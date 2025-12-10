我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員苗博雅日前在直播中以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，昨（9）日晚間更稱「我絕對是第一批被抓、甚至被殺的，我不會跟你們一起投降」，引發藍營砲轟「不用當兵講風涼話」、「低估戰爭」等。對此，苗博雅今（10）日回應表示，「完全是一個非常扭曲的邏輯」。針對藍營的諸多批評，苗博雅今（10）日疑惑表示，「藍營的這些批評我看了幾天，他們好像也沒有辦法講出我哪一句話講的不是事實，或者是我哪一句話是在鼓吹戰爭」，很多話都是被塞進他嘴裡的，比如他從來沒有講過「戰爭發生時馬照跑舞照跳」這句話。苗博雅直言，這就是很典型的認知戰，把提出「全社會防衛韌性」概念的人全部打黑，讓人不敢再提，這就是中共最希望發生的結果，「中共大外宣的架構基本上是這樣，所謂中共的武統，並不是解放軍要渡台佔領，中共其實最希望以武逼統，用武力的威嚇來讓台灣人自願投降，所以中共外宣所描述的侵台，只會有「飛彈洗地」、短時間內大獲全勝的情況，這是中共要台灣人相信的。」苗博雅指出，事實上去看海內外所有的智庫，以及甚至是中共自己的兵推，「實際上情況都不會是中國所描述的那種閃電戰，所以維持全社會防衛韌性，其實是台灣生存的關鍵。」苗博雅表示，如何在中共針對台灣附近海域做封鎖，期待台灣自行宣布投降的情況下，還能夠維繫社會如常運作，就是我們在談的全社會防衛韌性，「我再強調一次，全社會防衛韌性其實就是 台灣能夠在封鎖之下長期生存的關鍵，而我們必須要做最壞的打算和準備。」苗博雅狠酸，如果只是提到在各種的想定裡面，要有一種維繫社會如常運作的因應方式，就被打成淡化、美化甚至是希望戰爭發生，「那這就像是如果說我們提醒，建築要做好防火工作，就等於希望火災會發生；我們提醒大家，要做好交通安全相關的措施，就等於希望車禍發生，完全是一個非常扭曲的邏輯」。苗博雅強調，在國內外智庫所有的兵推中，只要中共沒有辦法克服台灣海峽的縱深，就很難取得勝利，所以對於台灣而言，賴政府現在很明確提出國防方向，在防空上努力建置；而民防則是和國防相輔相成，民防法制並不是要大家都去上戰場，相反的，民防法制是為了要讓社會在受到威脅危機時，能夠如常運作。苗博雅指出，如常運作包含市民基本上所需要的食衣住行，都還是要維繫基本的需求和安全性，「這需要社會當中不分男女，再強調一次，不分男女，大家共同一起來投入，維繫在危機發生時候的社區秩序。」