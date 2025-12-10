我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王興煥（左）主張單純撕毀國旗為言論自由表達，不應入罪。（圖／翻攝自台灣基進臉書）

台灣基進於今年光復節時於中山堂舉行「破除光復謊言」遊行，甚至在活動過程當中撕毀國旗，引發爭議。主持人羅宜今（10日）被依妨害秩序遭到警方傳喚，台灣基進黨主席王興煥也陪同其至中正一分局應訊，並再度於鏡頭前撕毀國旗，高喊：「撕毀國旗屬於言論自由，無罪！」並指出該活動的發起、規劃以及決定都是黨主席，若要偵辦應針對他本人，並點名大法官讓憲法法庭運作。王興煥今（10日）表示，台灣基進是活動主辦單位，發起、規劃於決定都是黨主席，而非羅宜個人行為，若要檢舉「妨害秩序」甚至「侮辱國旗國徽」應檢舉「主謀」即本人。他提到，1964年在南京將「青天白日滿地紅旗」訂為國旗時，並無經過台灣代表團民主程序選出，「不能視為任何意義上的台灣國民意志表達。」且無任何國際文件可證明，認為法理上「『青天白日滿地紅旗』從來都不是台灣人的國旗。」王興煥提到，基於人權立國的理念，「國家機器只是維護人權的功能性存在。」表示單純撕毀國旗行為屬於言論自由的表達，不應入罪，主張毀損國旗都應受到言論自由的憲政保障。而不應以《社會秩序維護法》的「妨害秩序」或《刑法》的第160條「侮辱國旗國徽」來入罪。他認為，在言論自由的基本人權遭受侵犯時，憲法法庭應明確解釋民主國家的憲政精神，呼籲大法官讓憲法法庭運作，守護憲政秩序。