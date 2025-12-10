我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季傳來重磅消息，洛杉磯道奇隊正式與前紐約大都會守護神迪亞茲（Edwin Díaz）達成協議，簽下3年總值6900萬美元（約合新台幣21.5億元）的合約。這筆交易震撼整個紐約，原本僅以300萬美元（約4.7億台幣）差距就能留住迪亞茲，卻眼睜睜看他投向洛城，讓大都會球迷群情激憤，連吉祥物都為此流下眼淚。迪亞茲與大都會談妥的報價為3年6600萬美元，道奇則開出6900萬美元的條件。雖然差額不大，卻成為關鍵分水嶺。對財力雄厚的大都會老闆科恩（Steve Cohen）而言，這點金額堪稱「零頭」，但卻親眼見證王牌守護神離去，紐約球迷的失望難以言喻。《紐約郵報》更在當天報紙封面放上大都會吉祥物「Mr. Met」坐在Citi Field板凳，背景是大螢幕上穿著道奇球衣的迪亞茲，畫面中Mr. Met眼泛淚光，標題寫著「音樂逝去之日」，哀悼迪亞茲標誌性的進場曲〈Narco〉不再響徹主場。紐約知名電台WFAN主持人Sal Licata更在節目中怒火中燒，痛批迪亞茲「撐不了紐約的壓力」、「等他回來，我會帶小號吹奏狠狠羞辱他」，甚至翻出他2019年轉隊首年防禦率高達5.59的黑歷史，咒他在道奇也會失敗。Licata甚至怒罵：「這傢伙禁不起紐約的煙霧，就讓他在陽光下融化吧！」道奇編成本部長弗里德曼（Andrew Friedman）表示：「我們早有準備會損失2026年選秀前段順位，因為我們有強大的農場系統作為支撐。」他強調這是一筆為世界大賽連霸而下的「認真買單」。迪亞茲是今冬自由市場最熱門的投手，擁有6年累積144次救援成功，去年更繳出1.63的超低防禦率，如今加盟道奇，將與頂級牛棚戰力如火如荼整合，替豪門再添利刃。這筆交易不僅是球員移動，更引發情感與地區間的對立。迪亞茲曾是紐約英雄，現在卻成為「背叛者」。紐約球迷失望又憤怒，來年道奇與大都會的對決勢必充滿火藥味，國聯東西區將提前上演情緒激昂的「復仇戰」。