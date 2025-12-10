我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南在國際觀光版圖上再度成為焦點。（圖／讀者提供）

隨著年末旅遊旺季到來，亞洲多國旅遊市場熱度同步升溫，越南也在國際觀光版圖上再度成為焦點。最新數據顯示，越南多個海濱城市搜尋熱度大幅攀升，其中以富國島表現最為亮眼。根據線上旅遊平台《Agoda》統計，富國島成為今冬最受國際旅客青睞的越南旅遊目的地，搜尋量年增幅高達47%，並榮登Condé Nast Traveler讀者票選「亞洲最美目的地」。統計區間為今年9至11月，旅遊入住時間則集中在2025年12月至2026年1月。在熱門搜尋排行中，峴港位居第二，接著依序為芽莊與胡志明市。Agoda指出，富國島以細緻沙灘、平靜海水及豐富自然生態公園著稱，特別適合多代同堂與家庭旅遊族群，因此在冬季假期搜尋表現格外亮眼。旅遊熱度也反映在實際到訪人數上。富國島今年前11個月共接待近760萬名旅客，其中外國旅客達160萬人次，年成長率高達35%，不僅超越去年表現，也提前達成全年觀光目標，成為越南今年觀光產業最耀眼的明星。隨著國際能見度快速攀升，富國島也吸引多位亞洲演藝名人造訪，包括女星暨模特兒曾曉曦（Jumbo Tsang）與歌手兼演員鍾欣潼（Gillian Chung），進一步帶動社群媒體曝光與年輕族群的關注熱潮。隨著搜尋量與實際旅遊人次雙雙創高，富國島不僅穩固其國際度假勝地的地位，也被視為越南觀光升級的重要指標，未來如何平衡觀光發展與自然生態保育，將成為當地政府與業界必須正面迎戰的新課題。