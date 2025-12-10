我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市大安區忠孝東路四段的一間知名私房菜餐廳「海派私房菜」，疑似因其中一名股東和他人有糾紛，於今（10日）凌晨4時許遭到一群陌生黑衣人持球棒砸店、潑漆。警方獲報後調閱監視器並鎖定身分逮人，迅速抓到藏匿於新北市五股區某旅館的兩名男子。警方進一步追查其餘共犯，其中一方疑似和新竹三環幫有關，於犯案後便一路南下逃至新竹，目前仍在追捕當中。據《聯合新聞網》報導，今（10日）清晨4時許多名黑衣男子持球棒怒砸店門，導致大門的玻璃碎滿地，甚至還潑灑紅漆，現場一片狼藉。犯案後，其中兩人一路逃到位於新北市五股區一間旅館藏匿。警方接獲報案後，趁嫌犯離開前迅速將兩人逮捕。此外，警方也掌握這起案件疑似和新竹三環幫有關，於犯案後從台北逃至新竹。警方正在積極查緝中，全案將依涉毁損、恐嚇罪嫌移送偵辦。對此，大安分局呼籲，民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦，大安分局持續打擊嚴懲暴力，維護轄區民眾安全以及社會安寧。而業者則強調近期營運正常，並未和任何人產生蕭飛糾紛或其他爭議。對於遭到不明人士蓄意破壞，造成店門設備受損影響營運，已於第一時間報警，後續將全力配合警方調查。