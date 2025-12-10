香港男神古天樂2001年主演古裝劇《尋秦記》，該劇當年在兩岸三地播出後創下極高收視率，更被劇迷封為經典神劇，2019年古天樂以監製身分宣布開拍電影版，不過多年來都沒有上映消息，今（10）日官方終於正式公布電影版《尋秦記》將於2025年12月31日公映，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬領銜演出，終結劇迷口中戲稱的「都市傳說」。
《尋秦記》年底於大陸、馬來西亞上映 官方釋出首支預告片
據港媒報導，《尋秦記》今年底率先於香港、馬來西亞、中國大陸上映，台灣則必須等到1月9日，這部耗資3.5億港元（約14億元台幣）的巨作，由電視版原班人馬主演，古天樂除了身兼總監製還是男主角，其餘主演還有林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名，導演則為吳炫輝與黎震龍。
官方今天公開電影《尋秦記》首支預告片和3款全新海報，預告中，古天樂回歸飾演「項少龍」，林峯演出秦王「趙盤」 ，「琴清」由郭羡妮演出，宣萱飾演「烏廷芳」、滕麗名演出「善柔」，多位主要角色相隔24年後再度同台，勾起大批「尋迷」多年來的集體回憶。
《尋秦記》原為香港知名武俠作家黃易所撰寫的小說，後來被改編為電視劇，電影版本的《尋秦記》接續電視劇版的劇情線，在保留主要人物設定的基礎上，延續當年的經典。
資料來源：電影尋秦記微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
據港媒報導，《尋秦記》今年底率先於香港、馬來西亞、中國大陸上映，台灣則必須等到1月9日，這部耗資3.5億港元（約14億元台幣）的巨作，由電視版原班人馬主演，古天樂除了身兼總監製還是男主角，其餘主演還有林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名，導演則為吳炫輝與黎震龍。
官方今天公開電影《尋秦記》首支預告片和3款全新海報，預告中，古天樂回歸飾演「項少龍」，林峯演出秦王「趙盤」 ，「琴清」由郭羡妮演出，宣萱飾演「烏廷芳」、滕麗名演出「善柔」，多位主要角色相隔24年後再度同台，勾起大批「尋迷」多年來的集體回憶。
《尋秦記》原為香港知名武俠作家黃易所撰寫的小說，後來被改編為電視劇，電影版本的《尋秦記》接續電視劇版的劇情線，在保留主要人物設定的基礎上，延續當年的經典。