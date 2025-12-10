我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部近日對中國社交平台小紅書發布一年封鎖令，中國國台辦發言人陳斌華今（10）日抨擊，民進黨名為「反詐」，實為「反民主」。對此，民進黨秘書長徐國勇下午受訪時反嗆，這是全世界最荒謬的事，「中國人可以隨時上網路嗎？」中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。徐國勇下午出席民進黨青年局會員大會前接受媒體訪問，針對國台辦批評台灣，徐國勇直言，一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。他反問，中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？「中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主」。對於綠委王世堅稱，能理解內政部禁小紅書，但恐怕會犧牲掉民主自由的台灣價值？徐國勇回應，這段話就是凸顯台灣的自由民主，不過大家要注意，中國的手段就是利用極權，用不自由民主，來戕害台灣的自由民主。徐國勇說，詐騙集團利用小紅書做工具，從事詐騙工作，而這些詐騙工作必須要遏止時，小紅書極端地不配合，造成詐騙橫行、無法偵破。他說，詐騙集團的行為，有些是跨境的，全世界必須合作來偵破這些詐騙集團，但小紅書都不配合，甚至平台上的發生詐欺案件，希望他們提供相關訊息，卻都拒絕，連回答都不回答。徐國勇直言，若不客氣的講、從法律上態度來講，小紅書的消極作為，變相幫助詐騙集團，這應該受到譴責。他直言，「為什麼要禁小紅書？也不是禁啦！」，只是有關流量等問題，台灣沒有禁，事實上台灣還網路各方面還是自由，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙問題，這才是重點。