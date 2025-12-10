我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰柬邊境近日再度爆發激烈衝突，造成多人傷亡。（圖／美聯社／達志影像）

東南亞局勢再度動盪，泰國與柬埔寨邊境衝突升高，砲火聲打破短暫平靜，大量民眾被迫倉皇撤離，區域安全情勢急速惡化，國際社會高度關注戰事是否持續擴大。美國總統川普今天在賓州一場活動上指出，他實在很不想說，「不過泰國與柬埔寨又打起來了，必須要打個電話，再喬一下」。據悉，美國總統川普前陣子才促成泰柬雙方停火，不料不到兩個月即宣告破局。川普在一場公開活動中直言，他將親自致電雙方領導人，嘗試再次介入協調，盼能為局勢降溫。過去一週以來，泰柬邊境衝突持續升溫。柬埔寨國防部指控，泰國軍隊在柬埔寨「菩薩省」進行「無差別攻擊」，造成平民死傷與大規模逃難，柬國官兵則進入全面戒備狀態，強調將堅守防線、捍衛國家主權與領土完整。根據雙方截至9日晚間的最新統計顯示，柬埔寨方面已有9名平民死亡、20人重傷；泰國則通報4名軍人陣亡、68人受傷。隨著戰事持續擴散，兩國合計已有超過50萬名民眾被迫離開家園，邊境地區湧現大批難民，形成嚴重人道危機。衝突外溢效應也波及區域活動。柬埔寨政府宣布，基於安全風險考量，決定退出今年在泰國舉行的東南亞運動會。此舉不僅重創體育交流，也象徵泰柬關係已由軍事對峙，進一步衝擊到政治與民間互動層面。在國際間議論聲浪與前線砲火交錯之下，邊境居民的未來仍籠罩在不確定之中。戰火若無法儘速停歇，撤離民眾的返鄉之路、經濟重建與區域穩定，恐怕都將面臨長期而艱鉅的考驗。