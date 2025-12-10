我是廣告 請繼續往下閱讀

晟德旗下轉投資投資企業寶濟藥業今（10）日在香港交易所掛牌上市，寶濟首日開盤價報港幣60.5 元（約合新台幣248元），較發售價港幣26.38元大幅上升約129%，市場反應熱烈；晟德預期德第四季獲利帶來明顯挹注。寶濟藥業公開發售部分超額認購逾 2,600倍，為近年港股18A 生技公司中極具代表性的高認購案例。晟德董事長王素琦與晟德法人代表人林佳陵也出席香港敲鑼儀式，王素琦指出，晟德投入寶濟約新台幣 10億元、持股12%；寶濟是中國合成生物學領域的先驅企業，榮幸能共同見證其成長與登陸國際資本市場的重要時刻。晟德總裁林榮錦指出，作為寶濟的創始投資人之一，肯定寶濟董事長劉彥君在專業技術平台的研發實力，以及產品策略與市場佈局上的前瞻視野。今年除了順利達成上市目標外，寶濟首項產品——中國首款長效型卵泡刺激素（FSH）SJ02亦成功獲批上市，顯示公司不僅在研發上持續突破並展現核心競爭優勢，更正式邁入實質商業化階段，對晟德而言極具啟發與重要意義。寶濟市值已突破港幣180億元（約合新台幣738億元）。依晟德財務會計處理方式，寶濟投資係認列於「金融資產」項下，因此寶濟上市後股價與市值變化，將直接且即時反映於晟德各期損益。寶濟首日股價表現強勢，預期將為晟德第四季獲利帶來明顯挹注。寶濟核心產品包括已獲中國 NMPA 核准的 SJ02，以及處於 NDA 與後期臨床階段的多項創新生技管線。晟德表示，寶濟成功上市不僅再次驗證其技術平台與商業潛力，也將持續強化晟德作為專業生技投控平台的整體價值與長期成長動能。