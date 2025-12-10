我是廣告 請繼續往下閱讀

台中23歲洗車工吳叡旻無照、酒駕、超速、闖紅燈，在西屯區撞死跑外送打工的22歲陳姓醫大生後還肇逃，今天台中地院依酒駕致死判處吳男9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。對於判決結果，陳父淚訴表示「這麼重大的酒駕、無照、闖紅燈、肇事逃逸行為，最後只判了10年，無法接受」，痛批「毫無公平正義可言」，中院解釋，由於吳男為酒駕累犯還肇逃，本應加重刑度，但其投案構成自首，因此部分減輕其刑度。回顧案情，今年3月8日凌晨擔任洗車工的吳叡旻，凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車的22歲外送員（陳姓醫大生），事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。如今台中地院一審結果出爐，依酒駕致死累犯判刑9年、肇事逃逸累犯判刑5年，合併應執行10；全案仍可上訴。對此，陳父對判刑結果強烈不滿，痛斥僅判10年「完全無法接受」。他既心痛又憤怒地表示，一個22歲年輕優秀的孩子，因酒駕惡行喪命，連實現夢想、回饋社會的機會都沒有，肇事者卻只需服10年徒刑「毫無公平正義可言」。台中地院指出，合議庭認定本案證據明確，吳男酒駕肇事後不但未停車救人，還選擇逃逸，行為惡劣，明顯違反應盡的義務，其所涉情節已完全構成兩項重罪。此外，吳男先前因酒駕入監，出獄不到五年又再度酒駕肇事，依法屬累犯，刑度本應加重。不過，從警方庭上證述及相關報告可見，吳男事後確實主動到案投案，依規定仍可獲得一定程度減刑。