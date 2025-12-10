我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市汐止區崇德段一處約五十多戶老社區，五年前與山岳建設簽下都市更新合作意向，原以為能藉都更換得更舒適、安全的新居，如今卻成為一場惡夢。山岳建設不但爆出跳票、公司停擺，更遭指控未經住戶同意，悄悄將住戶名下土地過戶給力麒建設；如今力麒反過來以「無權占有」為由，向原地主提告並要求限期搬遷，讓居民憤怒又錯愕。住戶回憶，當初山岳建設開出的條件相當寬鬆，甚至喊出「不只一坪換一坪」等誘因，使多數人認為能換到更好的房子，因此支持都更計畫。然而後續工程進度停擺，去年山岳建設爆出財務問題，董事長疑似捲款潛逃後，公司毫無動靜，住戶這才發現更大的問題浮上檯面。崇德段198地號的土地所有權多年來由住戶持有，但居民事後查詢才得知，土地竟已悄然轉移至力麒建設名下。部分住戶近日陸續收到律師函與民事起訴狀，被控「無權占有」自己居住半世紀的房屋，要求限期遷出，讓人無法接受。社區外甚至被掛上「即將拆除」布條，力麒建設並向新北市政府申請拆除執照並獲准，引發居民恐慌，擔心房屋隨時可能被拆除。多名住戶無奈表示，原本抱著期待支持都更，如今卻演變成被強迫搬遷，完全不是正常的都市更新程序，希望力麒建設能出面協商，而非以訴訟施壓。新北市都更處回應，由於涉及土地買賣與私權爭議，政府無權介入處理。為保護自身權益，五十多戶住戶已委任律師，針對山岳建設與力麒建設提出「詐欺」告訴，擔心不但房子保不住，辛苦積蓄也可能因此付諸流水。