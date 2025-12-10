我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨布局2026地方大選，媒體人黃暐瀚評估，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣有機會翻轉。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10）日受訪時強調，「我信心十足」，並強調「在地方重回執政、中央要繼續執政」是民進黨設下的目標。徐國勇下午出席民進黨青年局會員大會，並接受媒體訪問。對於5縣市被認為容易翻轉為「綠地」一事，徐國勇說，「我還沒想到這個，你一講，我信心十足，感謝你幫我們加油」。徐國勇提到，每個縣市他都是戰戰兢兢，黨主席、總統賴清德也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績，尤其有些縣市希望能夠重回執政，「在地方重回執政、中央要繼續執政」，這是民進黨所設定的目標，這朝這方向努力。另外，有台北市長選舉民調顯示，民進黨立委王世堅與現任台北市長蔣萬安的差距最小。徐國勇回應，台北市民進黨人才相當多，選對會現在正在綜合評估、評量中，至於任何民調，「我們都聽到了」。徐國勇提到，民進黨對於台北市並沒有做任何民調，還是由選對會綜合評估後，決定誰是最適當人選，至於其他民調，「我們都聽到、也看到了」。