台灣職籃洋基工程本季因大動作補強啦啦隊，引發球迷期待，然而隊長睦那京卻在昨（9）日於韓國發生交通事故，消息震驚台、韓2地粉絲，原定於今日來台與隊友合練的計畫也因此被迫喊停。《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間向經紀人求證，對方證實確有意外發生，但強調事故屬輕微。此外，記者同步掌握到洋基女孩在擁有睦那京、李素敏、崔洪邏後，將繼續補強韓籍啦啦隊女神，身分疑似是網友瘋猜的朴淡備。據悉，睦那京是因為車子打滑導致車禍。在得知睦那京車禍後，記者第一時間詢問經紀人睦那京狀況，對方表示：「沒有什麼問題！狀況還好歐，只是腰部有點小挫傷。」同時已完成檢查並返家休息。對於球迷最關心的回歸時間，經紀人也透露最新進度：「目前會休養個幾天，再來認真準備洋基工程的開幕戰，期待開幕戰與大家相見！」經紀人語氣相當篤定，顯示睦那京雖因腰部不適被迫停工，仍將如期在賽季開始前重返台灣舞台。此外，在崔洪邏加入洋基女孩後，洋基工程也對外宣布：「女孩補強仍未完全結束，球隊期望透過多元化的應援文化、跨國交流與多國成員的魅力，打造更具活力、更具國際特色的主場氛圍。」這段談話被視為官方首次證實「」，持續強化在台灣職籃中的應援版圖，企圖心明顯。有消息人士向記者透露，洋基工程鎖定的第4位成員來頭不小，是在台灣同樣擁有高人氣的啦啦隊女神級人物，其知名度與睦那京、崔洪邏並列同級，由於球團希望建立「全明星等級的應援陣容」，因此這位成員來頭也不小。記者向經紀人詢問新的補強是否是朴淡備時，對方僅向記者表示：「這個部分我沒有消息，不是我處理的範圍！」表示不知道是否是朴淡備，一切由球團公布為主。睦那京從韓職樂天巨人到加盟洋基工程後，人氣在台迅速累積，精緻外表與纖長比例讓她在社群平台擁有大量粉絲，此回傳出車禍，許多支持者湧入留言請她多休息，盼她健康無虞再回到球場帶動氣氛；也有粉絲關心洋基工程的舞碼進度，擔心缺席訓練會影響團隊默契。不過經紀人與球團皆強調，她只需短暫休養即可回歸，粉絲也可望在開幕戰見到「洋基隊長」最完整的狀態。