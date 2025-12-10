UNIQLO身為日本知名服務品牌，近年來憑藉高水準的衣料，加上時常推出超殺優惠，在台灣知名度大開。但近期有民眾發現UNIQLO暗藏「低調服務」，發現部分門市竟提供「UTme!」衣服客製化服務，只要動動手指就能客製化屬於自己的商品，且價格便宜又划算，不論大人小孩都愛，就連官方也證實推薦。但UNIQLO「UTme!」服務目前全台僅有4間門市提供，建議民眾使用前先查閱千萬別跑錯。
UNIQLO低調服務挖出！台灣人試一次愛上：原來台灣也有
近日有位媽媽在Threads發文分享，表示發現UNIQLO可以自行設計衣服圖樣，設計好後當天就能拿到，且童裝價格只要390元，CP值相當高，「而且圖片是直接印上去衣服那種，不是膠的，到手時還熱熱的」。
貼文一出，立馬引來眾多台灣人一致讚賞，「太扯了真的是太可愛了」、「說實在，這樣客製化不貴，謝謝你分享這個資訊」、「上次去ATT就做了三件，自己設計衣服好開心」、「哇，原來台灣也有」、「謝謝分享！好喜歡」，甚至釣出UNIQLO官方回應「謝謝妳喜歡！」
不只日本有UNIQLO「UTme!」！寶可夢、迪士尼貼圖爽用
事實上，日本UNIQLO為了讓顧客可以自行客製化商品，便推出「UTme!」服務，顧客可以自行選擇想要貼圖或圖片，訂製專屬於自己的限定商品。但該項服務並不專屬於日本才有，台灣部分門市也有相關功能，雖然不像日本可以線上訂製、上傳自訂圖片，但仍可使用許多知名IP貼圖。
根據UNIQLO官網介紹，民眾只要到指定店鋪使用專屬iPad即可發揮創意，挑選最愛的人氣貼圖，客製化獨一無二風格的T-shirt，無論是想印製姊妹裝、親子裝或團服皆可。訂製流程十分簡易，只要選擇好商品和尺寸，接著自行設計排列，即可交由服務人員幫忙印製，且當天就能取件，最快20至30分鐘就能拿到。
設計貼圖部分更是多元，除了有寶可夢、迪士尼公主、動物方程式、Minecraft、史努比等知名IP以外，還有不少富含台灣元素的道地貼圖，包含由台灣知名平面設計師楊士慶設計的街邊水果攤主題，還有曾奪得金曲獎「最佳裝幀設計獎」的平面設計師吳建龍，利用水果貼紙展現台式幽默主題等，富含滿滿的台灣味。
UNIQLO「UTme!」超便宜！尺寸價格、提供門市一次看
UNIQLO客製化服務價格並不貴，其價格主要以尺寸來做分別，成人每件590元，尺寸部分則有S、M、L、XL和XXL；童裝價格只要390元，尺寸從110公分至160公分皆有；另外還有提供托特包／迷你托特包印製服務，托特包價格為790元、迷你托特包則為390元。
但值得一提的是，並非全台UNIQLO都有提供該服務，目前全台僅有UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店，以及近期重新開幕的西門店有提供，提醒民眾千萬別跑錯了。
UNIQLO「UTme!」客製化服務提供門市：
🟡UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店
地址：台北市大安區忠孝東路四段200號明曜百貨1-4F
🟡ATT4FUN 信義店
地址：台北市信義區松壽路12號B1-2F
🟡西門店
地址：台北市萬華區漢中街52號B2-4F
🟡LaLaport 台中店
地址：台中市東區進德路700號2F
資料來源：UNIQLO
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有位媽媽在Threads發文分享，表示發現UNIQLO可以自行設計衣服圖樣，設計好後當天就能拿到，且童裝價格只要390元，CP值相當高，「而且圖片是直接印上去衣服那種，不是膠的，到手時還熱熱的」。
不只日本有UNIQLO「UTme!」！寶可夢、迪士尼貼圖爽用
事實上，日本UNIQLO為了讓顧客可以自行客製化商品，便推出「UTme!」服務，顧客可以自行選擇想要貼圖或圖片，訂製專屬於自己的限定商品。但該項服務並不專屬於日本才有，台灣部分門市也有相關功能，雖然不像日本可以線上訂製、上傳自訂圖片，但仍可使用許多知名IP貼圖。
設計貼圖部分更是多元，除了有寶可夢、迪士尼公主、動物方程式、Minecraft、史努比等知名IP以外，還有不少富含台灣元素的道地貼圖，包含由台灣知名平面設計師楊士慶設計的街邊水果攤主題，還有曾奪得金曲獎「最佳裝幀設計獎」的平面設計師吳建龍，利用水果貼紙展現台式幽默主題等，富含滿滿的台灣味。
UNIQLO客製化服務價格並不貴，其價格主要以尺寸來做分別，成人每件590元，尺寸部分則有S、M、L、XL和XXL；童裝價格只要390元，尺寸從110公分至160公分皆有；另外還有提供托特包／迷你托特包印製服務，托特包價格為790元、迷你托特包則為390元。
但值得一提的是，並非全台UNIQLO都有提供該服務，目前全台僅有UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店，以及近期重新開幕的西門店有提供，提醒民眾千萬別跑錯了。
🟡UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店
地址：台北市大安區忠孝東路四段200號明曜百貨1-4F
🟡ATT4FUN 信義店
地址：台北市信義區松壽路12號B1-2F
🟡西門店
地址：台北市萬華區漢中街52號B2-4F
🟡LaLaport 台中店
地址：台中市東區進德路700號2F