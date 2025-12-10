我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO低調服務挖出！台灣人試一次愛上：原來台灣也有

▲有民眾發現台灣UNIQLO門市，竟然也有提供客製化服務，且價格不貴、流程簡單。（圖／Uniqlo Taiwan臉書）

不只日本有UNIQLO「UTme!」！寶可夢、迪士尼貼圖爽用

▲民眾只要到指定店鋪使用專屬iPad即可發揮創意，挑選最愛的人氣貼圖，客製化獨一無二風格的T-shirt。（圖／Uniqlo Taiwan臉書）

訂製流程十分簡易，只要選擇好商品和尺寸，接著自行設計排列，即可交由服務人員幫忙印製，且當天就能取件，最快20至30分鐘就能拿到。

▲設計貼圖部分多元，除了有寶可夢、迪士尼公主、小熊維尼、拉拉熊、史努比等知名IP以外，還有不少富含台灣元素的道地貼圖（圖／UNIQLO官網）

UNIQLO「UTme!」超便宜！尺寸價格、提供門市一次看

目前全台僅有UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店，以及近期重新開幕的西門店有提供

▲目前並非全台門市都有提供「UTme!」客製化服務，僅有UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店4門市提供。（圖／Uniqlo Taiwan臉書）

UNIQLO「UTme!」客製化服務提供門市：