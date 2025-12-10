▲藝術家暨策展人陳敬寶、藝文工作者曾哲偉與住宅發展工程處副處長陳靖怡，探討社宅作為私人與公共交錯的場域(圖／都發局提供)

▲兩處社宅串聯為觀展動線，形成一段橫跨臺中地景的城市旅程。(圖／都發局提供)

▲藝術家石孟鑫解說作品「天臺」(圖／都發局提供)

▲「未來學家」社會住宅與公共空間，展現公共藝術貼近生活的力量(圖／都發局提供)

由臺中市政府住宅發展工程處主辦、好伴社計策劃執行的「臺中市社會住宅第二期公共藝術計畫A案」成果展《未來學家—給未來城市的生活練習》，於 10 月 17 日至 10 月 26 日在北屯北屯社宅與梧棲三民社宅展出，為期十日。展覽吸引居民、市民與藝文設計領域的觀眾參與，以「未來城市生活」為核心主題，呈現公共藝術如何走入社宅日常，並與城市共同對話。展覽以「給未來城市的生活練習」為概念，聚焦於「天際線的變化」、「移動中的家」、「公共與私密的交錯」等議題，帶領觀眾思考住宅型態與生活方式在城市變遷中的轉動。策展團隊希望透過藝術介入，讓社宅不只是提供居住機能，更成為居民共享、參與與想像未來城市生活的場域。本次展覽邀集九組藝術家與團隊石孟鑫、柏星景觀、郭柏彥、唯劇場、張程鈞、張媛珍、許家禎、劉凱榛與魏肇儀，進行駐地創作。藝術家入住社宅，以生活體驗、社區氛圍與城市脈絡等面向作為創作核心，並轉化為裝置、錄像、行為、讀劇、探險地圖等多元表現形式的作品。作品既呈現藝術性，也反映出對都市、社會住宅與公共空間的深刻提問，展現公共藝術貼近生活的力量。展覽以兩處社宅串聯為觀展動線，形成一段橫跨臺中地景的城市旅程。從市中心的高樓與都會密度，延伸至臨港產業的梧棲，觀展者在移動過程中實際走讀了臺中城市不同樣貌；同時象徵未來城市生活的多重延展，居住並非單點式的空間，而是與城市流動、社群互動緊密連結的生活網絡。閉幕式於10月26日在梧棲社宅舉行，並舉辦「地方公共藝術計畫的參與Ｖ.Ｓ.藝術」主題講座，邀請藝術家暨策展人陳敬寶、藝文工作者曾哲偉與臺中市住宅發展工程處副處長陳靖怡對談，探討社宅作為私人與公共交錯的場域，公共藝術如何在地方參與及藝術性之間取得平衡。陳敬寶分享策展「馬祖國際藝術島：迴島嶼吧」的經驗，說明如何透過田調轉譯地方風土；曾哲偉則以台灣及國際案例，解析社宅公共藝術的現況與挑戰。現場討論熱烈，凝聚對地方藝術計畫發展的多元觀點。《未來學家》不僅是一場展覽，更是一場生活實驗，透過藝術對話讓公共藝術成為社宅日常的一部分。（台中市政府都市發展局廣告）