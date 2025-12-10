我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，觸動中國敏感神經，風波持續延燒，原定本月25日在中國廣東省廣州市舉辦的「吉卜力工作室物語·宮崎駿電影世界的奇境漫遊」展覽，突然宣布延期舉行，被認為是日中關係緊張的又一事件。根據共同社與日經新聞報導，原定25日在中國廣東省廣州市開幕的「吉卜力工作室物語·宮崎駿電影世界的奇境漫遊」展覽活動，將延期舉行。該活動的社群平台（SNS）官方帳號日前公佈了消息。這可能是受到日本首相高市早苗於國會答辯關於涉台言論，進而讓日中關係緊張的影響。展覽原定舉辦至2026年10月，活動官方帳號8日發文稱「期待在不久的將來，我們能早日再見！」，但未透露延期理由。吉卜力展覽2024年曾在上海市舉辦，導演宮崎駿的動畫電影在中國也很受歡迎，本次廣州展原計劃舉辦至2026年10月。延期公告發佈後，社群媒體上出現不少惋惜的評論，表示「期待了好久，好可惜」。此外，日本知名歌手濱崎步11月於上海場的演場會被迫取消，使得她獨自面對空蕩場面舉行演唱會，原定於下月在澳門舉行的演唱會，也宣布中止。