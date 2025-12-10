我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍拋出助理費除罪化，就連總召傅崐萁都稱是「進步法案」，引發朝野立委助理炸鍋，並連署向立法院長韓國瑜陳情，對此國會助理工會研擬在明日上午8時50分在立院抗議，邀集所有立委及助理到場支持，對此民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團將會率六長前往聲援，共同來捍衛國會尊嚴及助理工作權。陳玉珍提案助理費除罪化讓國會助理群起炸鍋，而傅崐萁更火上加油稱是「進步法案」，對此國會助理工會研擬在明日上午8時50分在立院抗議，邀集所有立委及助理到場支持。對於陳玉珍提案，鍾佳濱表示期期以為不可，呼籲社會大眾應該共同來關注，不能讓助理們辛苦賺來的薪資，變成自肥委員的小金庫。對於工會將在立院表達訴求，鍾佳濱說，明日將會率領民進黨團六長前往聲援，希望與助理們共同來捍衛國會尊嚴與公費助理工作權，期盼未來公費助理制度可長可久，並兼具透明化跟制度化。