本週日（14日）強冷空氣準備襲台，屆時低溫下探10度，取暖不用靠另一半，愛買量販今日公布「保暖神器TOP5」，其中電暖器以輕巧好移動、適合個人區域使用、價格門檻低等優點，奪得冠軍寶座，該分類裡像是KINYO小電暖器只要688元，就能快速保暖，千元價格輕鬆入手，讓荷包也不會著涼。
🟡寒流來襲！賣場最熱賣保暖神器是它
愛買量販觀察近一個月內多款「插電保暖神器」銷售明顯成長，熱銷TOP5排行榜出爐
TOP1：電暖器
TOP2：冷暖空調
TOP3：電熱器
TOP4：熱敷墊
TOP5：暖足機
愛買表示，電暖器最為熱銷、穩居榜首，主因為輕巧好移動、適合個人區域使用、價格門檻低成為購買關鍵，使電暖器成為冬季「一人一台」的首選暖房小家電。
雖然電熱毯、熱敷墊同樣具備低價優勢，可快速入手，但合計銷售量仍不敵電暖器，顯示民眾更傾向可應對多空間的行動暖房，目前愛買量販提供多款電暖器選擇，其中 KINYO小電暖器只要688元，適合桌下、個人座位與露營使用；另有適合家庭客廳與臥室的 直立式電暖器約2500左右。
除了個人小型暖房產品熱銷外，家庭族群則開始追求全屋均溫，會直接選擇改裝成「冷暖空調」，由原本的小坪數個人保暖，升級為全屋暖房需求。
🟡迎戰寒流 賣場祭出家電優惠
為迎戰寒流需求，愛買即日起至12月25日，祭出買指定品牌冷暖空調單筆滿5000元現折500元，同時搭配個人保暖家電同步優惠，從桌上型行動暖房、直立電暖器到冷暖空調一次備齊。
此外，即起也開跑「聖誕巧克力賞」，其中購買健達品牌系列滿169元，即贈蝙蝠造型水壺乙個；購買金莎滿499元再享現折25元優惠；美式經典品牌M&M's、Twix、Snickers則推出滿299元贈M&M's派對點心盤活動；台灣巧克力品牌77乳加也不缺席，推出滿149元贈77封口夾，其中新品77脆可品項祭出買一送一每包55元有找。
🟡美廉社雙12優惠超狂！咖啡一杯只要12元
美廉社「雙12超狂優惠」將在12月12日中午12點12分在美廉社APP「隨買隨取」正式開搶，包含12元經典美式咖啡、話題韓國零食、點心等多款人氣商品，相當於比買一送一更便宜。
資料來源：愛買量販、美廉社
我是廣告 請繼續往下閱讀
愛買量販觀察近一個月內多款「插電保暖神器」銷售明顯成長，熱銷TOP5排行榜出爐
TOP1：電暖器
TOP2：冷暖空調
TOP3：電熱器
TOP4：熱敷墊
TOP5：暖足機
雖然電熱毯、熱敷墊同樣具備低價優勢，可快速入手，但合計銷售量仍不敵電暖器，顯示民眾更傾向可應對多空間的行動暖房，目前愛買量販提供多款電暖器選擇，其中 KINYO小電暖器只要688元，適合桌下、個人座位與露營使用；另有適合家庭客廳與臥室的 直立式電暖器約2500左右。
除了個人小型暖房產品熱銷外，家庭族群則開始追求全屋均溫，會直接選擇改裝成「冷暖空調」，由原本的小坪數個人保暖，升級為全屋暖房需求。
為迎戰寒流需求，愛買即日起至12月25日，祭出買指定品牌冷暖空調單筆滿5000元現折500元，同時搭配個人保暖家電同步優惠，從桌上型行動暖房、直立電暖器到冷暖空調一次備齊。
此外，即起也開跑「聖誕巧克力賞」，其中購買健達品牌系列滿169元，即贈蝙蝠造型水壺乙個；購買金莎滿499元再享現折25元優惠；美式經典品牌M&M's、Twix、Snickers則推出滿299元贈M&M's派對點心盤活動；台灣巧克力品牌77乳加也不缺席，推出滿149元贈77封口夾，其中新品77脆可品項祭出買一送一每包55元有找。
美廉社「雙12超狂優惠」將在12月12日中午12點12分在美廉社APP「隨買隨取」正式開搶，包含12元經典美式咖啡、話題韓國零食、點心等多款人氣商品，相當於比買一送一更便宜。