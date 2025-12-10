又到了年末時刻，距離12月25日聖誕節只剩2周，許多公司也都會安排「交換禮物」，讓員工團康互動。不過，許多上班族一直以來都很討厭這種半強迫性質的活動。對此，面試平台「面試趣」近期就發布了「員工最不喜歡的公司福利」調查，最終交換禮物竟然只拿下第5名，而第一名則是「員工旅遊」這項公司付出最多的活動，完整理由也曝光了！
是福利還是負擔？年輕人最討厭的公司活動排行
面試心得平台面試趣以及薪資查詢平台比薪水舉行聯合調查，向上班族們詢問「員工最不喜歡的公司福利」，完整排行榜單與理由如下：
第一名：員工旅遊
員工旅遊應該是一大福利，為何卻成為最不受歡迎的項目？對此，接受調查的上班族大多數認為，旅遊強調「團隊意識」，要跟不一定喜歡的同事相處、住同房、配合行程，犧牲休假時間，根本不是放鬆，喜歡獨旅的員工更是痛苦。
第二名：員工聚餐
聚餐和尾牙同樣逃不過「團隊意識」的魔咒。要是公司聚餐、尾牙不去，還可能被主管「關懷」為什麼不參加，聚餐經常導致額外社交壓力，辦在下班更是顧人怨。
第三名：尾牙
與員工聚餐同樣被纏上「團隊意識」的束縛，尾牙甚至又加上必須「取悅」老闆的壓力，有人直言：「我很討厭需要上台表演或說話，根本是在處罰我！」也有新人第一次尾牙沒去，被老闆記恨，從此在公司被冷落。
第四名：零食櫃
零食櫃和交換禮物看似貼心，卻常淪為「做做樣子」的福利。許多公司的零食櫃不是免費，得自己掏錢買、輪流補貨。交換禮物更是給人社交壓力，必須自費、揣測同事的心理，避免得罪他人，搞砸職場人際關係。
第五名：交換禮物
雖然在「面試趣」的榜單中沒有公布交換禮物被討厭的原因，但從過去的網路社群就能發現，聖誕節交換禮物被討厭的主要原因包含「要花心思與時間準備」、「怕自己禮物會被拿到的人嫌棄」、「拿到超爛的禮物又會很煩」，簡單來說「勞民傷財又費神」，交換禮物自然沒有不上榜的道理。
如何讓公司福利不會變成負擔？專家點破問題核心
不過，公司明明費盡心力安排了員工旅遊、聚餐活動，最後卻惹得員工不開心，負責籌辦的人也有苦說不出，究竟要怎樣才能讓公司福利變成真正的福利呢？
對此，面試趣也認為，員工旅遊、聚餐、尾牙這些福利之所以顧人怨，是因為企業強迫員工「假裝開心」，犧牲私人時間配合公司活動，「真正的福利應該讓員工有選擇權，而不是變相延長工作時間。」
面試趣補充，目前Z 世代員工不再接受「為公司犧牲」的價值觀，因此相比辦活動，不如提高薪水、給現金補助、增加特休天數，讓員工自己決定怎麼用，才能吸引人才。
資料來源：面試趣
