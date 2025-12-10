我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Cony曾經因為票據問題被判刑，在監獄裡待了4年。（圖／女神愛啪啪提供）

▲艾軒透露，這些年投入在自己外型上的費用超過500萬元。（圖／女神愛啪啪提供）

▲38歲關關為最年輕的成員。（圖／女神愛啪啪提供）

「財富女神」王宥忻親自打造熟齡女團「F40」，成員除了王宥忻之外，還有關關、Cony、艾軒，F40還沒正式出道便話題滿天飛，成員中，Cony曾經因為票據問題遭判刑入獄，服刑4年出獄後又被離婚，艾軒和關關則是被小三侵門踏戶、當面嗆聲而結束婚姻。女團F40加入條件「必須年過40歲，而且離過婚」，堪稱全台最有故事、最有歷練的女子團體，王宥忻笑說，之所以訂下這樣的門檻，是因為現在這4位成員，都是在婚姻裡才真正看清自己、重新認識自己的人生。王宥忻也笑說，這個團不只是要好看、要會跳，最重要的是「每一個人一開口，故事都精彩到可以拍成戲劇」。4位成員中，Cony的人生堪稱最像連續劇，她曾經因為合夥人跑路，獨自扛下所有債務，最後因票據問題被判刑，足足在監獄裡待了4年，Cony在獄中寫書、考證照，甚至在裡面教大家講英文，把牢房變成教室，怎料，她出獄後第三天就被離婚，也讓Cony澈底跟過去的人生分手。另一位成員艾軒因為是虔誠基督徒，一直堅持不能有婚前性行為，於是乾脆選擇結婚，讓一切「合理」，沒想到，她婚後某天親身遇到小三「踩進門」，對方不只沒有愧疚，還當面嗆：「妳賺錢很厲害又怎樣？妳老公又不愛妳。」一句話讓艾軒瞬間清醒，轉身去辦離婚，用行動替自己的人生翻篇。而年紀最輕的成員關關，目前38歲，人生歷練卻一點也不年輕，她透露，前夫長達7年深陷吸毒與犯罪風波，自己一次又一次嘗試挽回、陪伴、給機會，卻始終看不到真正的改變，最讓她心寒的一次，是自己懷孕4個月時，竟跟前夫一起被警方帶進警局驗尿，那種又害怕又委屈的感受，讓她至今都印象深刻。最後真正壓垮關關的，是前夫不只外遇，還把小三帶回家，這一幕被兒子撞見。關關說，那一瞬間她突然明白，自己必須替孩子負責，於是她決定離婚，帶著孩子離開。F40用歌聲、舞台，再加上那些曾經痛到喘不過氣的人生故事，準備在演