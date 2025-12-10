我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委楊瓊瓔上月底宣佈爭取參選台中市長，今天她在臉書發表「市長核心3要件」，卻被網友譏諷她戰力不足，「連洪慈庸都可以選贏你了」。楊瓊瓔拿她落選後擔任台中市副市長為例，強調挫敗後學到最重要的事，就是「想得到與做得到，往往隔著巨大鴻溝」，也因此成就「看得見遠方彎得下腰」的自己。台中市長盧秀燕兩屆任期將滿，正當外界多以為國民黨將提名立法院副院長江啟臣參選下屆市長，上月28日黨主席鄭麗文出席海線座談後，立委楊瓊瓔突在臉書發文「我準備好了」，宣布爭取黨內提名。此後楊瓊瓔動作積極，江啟臣則維持一貫佛系態度，引發同黨議員、里長們緊張，各擁其主抱群表態。楊瓊瓔是台中市最資深立委，從政資歷甚早，25歲當選省議員，34歲當選立委後5連霸，2016年敗給時代力量候選人洪慈庸。2018年盧秀燕當選市長，她受邀擔任副市長，一年後辭職投入立委選戰，打敗洪慈庸奪回立委之位。去年她順利連任，今年輕鬆挺過大罷免。今（10）日下午楊瓊瓔在臉書感性發文，指將「許給台中一個務實的未來」。她認為台中需要懂規劃、執行，還能貼近市民心聲的人選，陪台中一起向前走，自己數十年來累積充足底氣，唯一具備3個條件。有些網友卻不買單，喊話要她「不要鬧了」、「請放下」，並指「洪慈庸都可以選贏你了」；還有人故意問「為什麼會去市府當副市長？」楊瓊瓔不僅以近200字正面回應，還讚「這個問題很有深度」。她表示虛心接受選舉結果，盧秀燕給她一個機會，讓自己換跑道繼續愛台中，她把那段時間當作職務輪調，在市府歷練時，多了以前當民代看不到的視角，也鍛鍊成全台中唯一具備「副市長行政經驗」的立委。楊瓊瓔說，那一年學會最重要的事，就是「想得到」與「做得到」往往隔著巨大鴻溝；選舉時很多人開出華麗支票，卻因不懂法規與財源只能跳票。自己能穿著正裝和國際大廠談中科擴建，也能捲起袖子和地方阿公阿嬤聊長照。「看得見遠方、彎得下腰」，就是她擔任市長最大的信心和能力。