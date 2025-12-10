我是廣告 請繼續往下閱讀

馮提莫消失近1年，以團播方式宣布高調回歸。

團播回歸吸爆流量 唱跳首秀翻唱趙露思歌曲

馮提莫（中）以唱跳模式加入團播，讓不少粉絲、觀眾都十分驚喜。

團播模式備受熱議 明星主播加入引爆產業討論

馮提莫（中）宣布成立新的傳媒公司，宣布回歸。

中國人氣網紅馮提莫停播將近1年後，今（10）日無預警以「團播」形式強勢回歸，瞬間吸引超過10萬人同時在線，成功掀起社群熱潮。面對大批粉絲敲碗詢問，馮提莫也在直播中首次完整揭露消失原因，坦言自己因甲狀腺癌復發並出現轉移，不得已全面停工接受治療，歷經手術與長期復健後，她已逐漸康復，但醫生仍叮囑要規律作息、避免熬夜、保持情緒穩定，對於網路上流傳的「隱婚生子」等傳聞，她也直接否認，強調健康才是唯一的停播理由。馮提莫此次選在抖音開啟復播首秀，直播從下午1點準時開場，本次舞台是她首度挑戰完整唱跳表演，她翻唱趙露思作品配合全新舞台燈光、團隊舞群與專業妝造，被粉絲形容「妝感乾淨、狀態穩定，看起來真的恢復健康」，然而她的翻唱歌曲也引來部分網友質疑是否涉及版權問題，目前尚未有官方聲明或相關法律爭議出現。復播不僅象徵馮提莫健康恢復，也代表她正式展開事業第2階段，直播中她宣布成立個人品牌「莫提傳媒」，希望打造以內容創作為核心的團隊，包括音樂、企劃、直播、短影音等多領域發展，她透露直播收入將投入舞台設備升級與團隊營運，盼呈現更精緻的節目品質，她更提出「精神股東」概念，鼓勵粉絲參與提案、投票、共創內容，被視為直播產業少見的互動模式。馮提莫選擇以「團播」形式復出，立刻成為業界焦點，專家認為，她作為頂流主播轉型團播，象徵直播產業進入精品化、節目化時代，未來可能成為平台的主流方向，不過團播本身也存在爭議，不少網友批評部分團播內容「尺度過大、擦邊化嚴重」，呼籲平台應強化管理。相較之下，馮提莫以唱跳為核心，被視為為團播帶來更多元內容，粉絲留言表示：「終於有人把團播做成節目，而不是跳舞而已。」馮提莫停播近1年後回歸，讓老粉絲瞬間湧入，許多人直呼「彷彿回到2018年那個全網追著看直播的夏天」，而她的外貌也成為話題，有人認為她氣質變成熟，也有人說她依舊是小矮人。馮提莫整場直播除了唱跳舞台外，被網友形容最治癒的，仍是她那句熟悉的招呼：「大家好久不見，我回來了。」