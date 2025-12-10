MARAIS瑪黑家居表示，全新200坪仁愛店正式開幕！以「Design in Renai」為主題，在台北仁愛圓環靜謐巷內，以北歐設計語言、靜謐色調與細緻材質交織出最具生活氣息的設計場域。首見丹麥最具代表性的當代設計&Tradition台灣專屬品牌展廳，植入今年哥本哈根3days of design最新概念；匯聚超過50個國際居家品牌一站式購足，秋季新品上市「全品牌95折優惠」，《NOWNEWS今日新聞》記者整理9大亮點全公開，本文提供給讀者一次掌握。
全新瑪黑家居仁愛店，一樓加上地下室逾200坪成為品牌在台最大實體門市，過去擅長以流行商品、餐廚選物為主要陳列的瑪黑家居，這次圍繞「家」為核心，打造全台最具策展感與生活感的一站式設計選物空間。
丹麥&Tradition台灣專屬品牌展廳！The Archive Room：走進經典大師設計史
瑪黑家居仁愛店開幕，同時首見全台第一間&Tradition專屬品牌展廳，植入今年哥本哈根3days of design策展語彙與品牌全球最新空間概念，以「空間敘事」讓民眾有如置身在哥本哈根，真正走入&Tradition世界。
每年在哥本哈根登場的3days of design被視為北歐設計界最重要的年度盛事，集結全球家具、燈飾與生活風格品牌，以策展形式呈現最新設計思維。作為丹麥最具代表性的當代設計品牌之一，&Tradition長年以「連結傳統與創新」為核心，從20世紀設計大師的經典作品到新世代創作者的跨界合作，完整串接北歐設計的過往、當下與未來。
一踏入瑪黑家居仁愛店，最先走進有如北歐設計檔案館的靜室。以沉穩的色階與柔霧光影為空間基調，陳列多位設計大師的經典作品與象徵性椅款，民眾能透過原始草圖、重製作品與經典單椅的對話，重新理解過去如何形塑當代審美。
The Library：「空間敘事」首次在台登場！生活的檔案展演對家的想像
領略過設計史，迎向&Tradition以「家」為核心、更貼近日常生活的場域，設計書刊、器物在層架間恰到好處地排列，光線沿著物件表面緩緩推進，彷彿整理過的生活提案，自帶節奏地映入眼簾。
首次亮相的全新Rombe模組層架，其幾何結構、比例與模組化特性，與一般收納家具不同、更像是種「編輯生活」的模式。從一層架、加上桌板、層疊出一個櫃體，以其垂直支架自然形成的菱形線條而命名，象徵穩固比例與結構強度。
官方表示，Rombe模組層架只要在牆上與地板，各釘上2個螺絲，共4個釘子即可完成架設。可輕易透過不斷調整物件、形狀與層次，展現出&Tradition對當代居家型態的企圖——家不只是放置物件的地方，而是一個能反映個人秩序、興趣與日常節奏的生活系統。
The Chair Lab：椅子是設計語彙的起點！融入北歐St. Leo柔霧氛圍
而走進瑪黑家居仁愛店一樓最深處，整面具象徵意義的長牆，將品牌經典椅款與當代新作並陳展示。不同材料、不同年份、不同語言的單椅，被置於同一視線軸線上，像是一段關於設計演化的敘事。推薦民眾可以直接拿下有興趣的椅子，觸摸、試坐，近距離理解比例、材質與工藝細節。
仔細看，空間還選用了St.Leo的柔霧塗料作為主色層，天然礦物調製的低彩度色階能在光線移動間呈現細緻深度，使家具、燈具與織品都落在恰到好處的背景中。&Tradition一向以「材質x色階×光線」共同構成空間，塗料在此，不只是色彩、而是形塑展廳內斂氣質的重要氛圍。
Gio吊燈「光之門」貫穿前後、連結上下！點亮全台最完整燈具區
延續&Tradition對光線的重視，瑪黑家居仁愛店也擁有品牌最完整的燈具系列。從經典的Flowerpot到更具雕塑性的Formakami、Journey與Mist.不同光源、材質與色階以近似展覽的方式陳列，形成一條「光與形」的觀察軸線。
官方推薦Topan燈具，以純粹的球體輪廓，在空間中展現強烈的雕塑感與極簡美學，系列涵蓋吊燈、桌燈與落地燈，業者透露：「出乎意料，紅色賣最好」，看起來像小蘋果般討喜的樣子，為空間帶來療癒。
此刻才發現，店中央有個貫穿空間的圓形框景，開口中央懸掛著&Tradition具代表性的Gio系列吊燈，穿過全店前後景、成為連結上下樓層空間的視覺錨點。動靜之間，看向不同的風景。
穿過圓框、沿著下方樓梯抵達地下一樓的展示空間，彷若「從設計走向生活」的過渡語彙，帶領大家前往更開闊的展示空間。
ARTEK × Marimekko期間限定快閃策展！90週年限量聯名款三腳圓凳
瑪黑家居仁愛店同時正式啟動「快閃策展空間」，首檔推出全球熱度極高的ARTEK × Marimekko聯名展，以Marimekko傳奇設計師Maija Isola的印花為靈感，結合ARTEK樺木鑲嵌工藝，完美融合Marimekko經典圖紋與木紋，展示三款90週年限量聯名款，極具藝術性與收藏價值；以及Alvar Aalto傳承至今、ARTEK經典Stool 60系列三腳圓凳，象徵北歐現代主義的永恆設計。
瑪黑快閃策展將以季度主題、跨品牌合作與限量展件為亮點，為國際設計以策展形式融入日常視角。民眾將有機會近賞難得一見且數量稀少的話題作品。未來也會陸續推出家具品牌季展、藝術家合作企劃與生活選物主題展，豐富設計靈感體驗。
Ferm Living最舒適完整的靈魂空間！ARUM無線桌燈成色票光譜
瑪黑家居仁愛店在地下一樓打造Ferm Living最舒適完整的靈魂空間，以柔軟樣貌、豐富紋理與奇特細節重新定義家居品，營造沉穩中帶有獨特藝術美感的氛圍，從家具、燈飾、家飾小物甚至地毯都一脈相連。
深受不少設計迷喜愛、如海芋花瓣般的ARUM無線桌燈，各形各色在窗邊，開展成色票光譜，讓人優雅地陷入選擇障礙。
歐式客廳開闊展演！配備SONY家庭劇院：沉浸式體驗
瑪黑家居仁愛店首次與SONY合作，可沈浸式體驗BRAVIA系列最新4K大尺寸Mini LED智慧顯示器及家庭劇院組，為不同家庭量身規劃娛樂空間。
瑪黑家居仁愛店一站式購足！匯聚超過50個國際居家品牌：首次進駐清單
瑪黑家居仁愛店以「設計融入生活」為理念，希望讓每位走入空間的人，都能感受到生活節奏與美感之間的平衡。匯聚超過50個國際居家品牌的瑪黑家居仁愛店，為方便民眾一站式購足，同步推出「軟裝與空間規劃服務」。
歡迎大家不只是想購物才造訪，若有喜歡的風格、想要的場景，都歡迎帶上照片或素材到這裡，一起分享生活情境，由專業人員提供家具搭配、燈飾選擇、生活物件，甚至塗料色卡建議，協助成就日常風景，讓故事好好延續。
推薦仁愛店開幕首次進駐台灣瑪黑通路品牌：
◾️HAY
以輕快色彩與俐落線條聞名，是新世代北歐設計最具代表性的家具品牌。HAY 擅長以大膽用色、柔和比例與高實用性，重新詮釋「日常中的設計」；本次以傢飾與生活小物為主，引入不需大面積布置即可提升氛圍的北歐設計感。
◾️Artemide
全球最具指標性的光影設計品牌之一，被譽為「用光說故事的詩人」。Artemide 結合義大利工藝、美學與光學科技，其燈具呈現出的明暗層次，不僅照亮空間，更創造情緒的節奏，是建築與設計界長年推崇的經典之作。
◾️Anglepoise
以標誌性的彈簧平衡結構聞名，是工業設計史上最重要的桌燈品牌之一。其經典款式自 1930 年代問世至今仍被視為功能與美感完美融合的象徵，廣泛運用於工作室、閱讀角與現代生活空間，承載濃厚的英式設計文化。
◾️St. Leo Original Pigments
以天然礦物粉末調製的柔霧塗料，呈現北歐空間最受推崇的低彩度色階。是 &Tradition 展廳御用的北歐低彩度塗料，質地細緻、霧面溫柔，能在光線流動間展現深度，現場同步提供多款色卡，讓消費者能將展廳氛圍延伸至居家空間。
◾️Maison Louis Marie
源於法國植物學家家族，擅長以天然成分調製純粹優雅的香氛。品牌精緻的木質與白花調常被形容為「乾淨卻有個性」，在歐美精品香氛圈具有高度辨識度。其香氣能為空間增添柔軟氛圍，是打造生活儀式感的重要元素。
◾️Audo Copenhagen（預告2026年第一季即將登場）
以「柔軟極簡」風格聞名，結合家具、燈飾、器物與空間策展於一體。Audo Copenhagen的美學注重比例、材質與留白，作品能為居家創造靜謐的現代感。其加入象徵瑪黑北歐選物矩陣的更趨完整，並引領未來的空間美學方向。
秋季新品上市「全品牌95折起優惠」！！滿額贈：BRAVIA 5 85吋電視
瑪黑家居仁愛店開幕優惠！2025年12月10日至2026年1月4日，秋季新品上市同步推出「全品牌95折起優惠」。加入瑪黑家居仁愛店LINE帳號，贈送「品牌年曆」一張。
全館滿20,000元贈「居旅系列。晨曦金｜雙人標準被套 100% 萊賽爾天絲 80支」價值3480元。
全館滿80,000元贈「丹麥Ferm Living ARUM無線桌燈」價值6980元。
全館滿150,000元贈「SONY WH-1000XM6無線耳機」價值13900元，限量六台。
全館滿1,000,000元贈「SONY BRAVIA 5 85吋電視」價值149900元，限量一台。
提醒大家，以上贈品數量有限送完為止，瑪黑家居保留修改之權利；部分品牌不參與折扣，以現場說明為主。
瑪黑家居 仁愛店 資訊
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷18號
時間：Mon - Sun 12:00 - 20:00
電話：02-2775-5108
資料來源：MARAIS瑪黑家居、&Tradition、3days of design、ARTEK、Marimekko、Ferm Living、SONY
我是廣告 請繼續往下閱讀
瑪黑家居仁愛店開幕，同時首見全台第一間&Tradition專屬品牌展廳，植入今年哥本哈根3days of design策展語彙與品牌全球最新空間概念，以「空間敘事」讓民眾有如置身在哥本哈根，真正走入&Tradition世界。
領略過設計史，迎向&Tradition以「家」為核心、更貼近日常生活的場域，設計書刊、器物在層架間恰到好處地排列，光線沿著物件表面緩緩推進，彷彿整理過的生活提案，自帶節奏地映入眼簾。
官方表示，Rombe模組層架只要在牆上與地板，各釘上2個螺絲，共4個釘子即可完成架設。可輕易透過不斷調整物件、形狀與層次，展現出&Tradition對當代居家型態的企圖——家不只是放置物件的地方，而是一個能反映個人秩序、興趣與日常節奏的生活系統。
而走進瑪黑家居仁愛店一樓最深處，整面具象徵意義的長牆，將品牌經典椅款與當代新作並陳展示。不同材料、不同年份、不同語言的單椅，被置於同一視線軸線上，像是一段關於設計演化的敘事。推薦民眾可以直接拿下有興趣的椅子，觸摸、試坐，近距離理解比例、材質與工藝細節。
仔細看，空間還選用了St.Leo的柔霧塗料作為主色層，天然礦物調製的低彩度色階能在光線移動間呈現細緻深度，使家具、燈具與織品都落在恰到好處的背景中。&Tradition一向以「材質x色階×光線」共同構成空間，塗料在此，不只是色彩、而是形塑展廳內斂氣質的重要氛圍。
延續&Tradition對光線的重視，瑪黑家居仁愛店也擁有品牌最完整的燈具系列。從經典的Flowerpot到更具雕塑性的Formakami、Journey與Mist.不同光源、材質與色階以近似展覽的方式陳列，形成一條「光與形」的觀察軸線。
官方推薦Topan燈具，以純粹的球體輪廓，在空間中展現強烈的雕塑感與極簡美學，系列涵蓋吊燈、桌燈與落地燈，業者透露：「出乎意料，紅色賣最好」，看起來像小蘋果般討喜的樣子，為空間帶來療癒。
穿過圓框、沿著下方樓梯抵達地下一樓的展示空間，彷若「從設計走向生活」的過渡語彙，帶領大家前往更開闊的展示空間。
瑪黑家居仁愛店同時正式啟動「快閃策展空間」，首檔推出全球熱度極高的ARTEK × Marimekko聯名展，以Marimekko傳奇設計師Maija Isola的印花為靈感，結合ARTEK樺木鑲嵌工藝，完美融合Marimekko經典圖紋與木紋，展示三款90週年限量聯名款，極具藝術性與收藏價值；以及Alvar Aalto傳承至今、ARTEK經典Stool 60系列三腳圓凳，象徵北歐現代主義的永恆設計。
瑪黑家居仁愛店在地下一樓打造Ferm Living最舒適完整的靈魂空間，以柔軟樣貌、豐富紋理與奇特細節重新定義家居品，營造沉穩中帶有獨特藝術美感的氛圍，從家具、燈飾、家飾小物甚至地毯都一脈相連。
瑪黑家居仁愛店首次與SONY合作，可沈浸式體驗BRAVIA系列最新4K大尺寸Mini LED智慧顯示器及家庭劇院組，為不同家庭量身規劃娛樂空間。
瑪黑家居仁愛店以「設計融入生活」為理念，希望讓每位走入空間的人，都能感受到生活節奏與美感之間的平衡。匯聚超過50個國際居家品牌的瑪黑家居仁愛店，為方便民眾一站式購足，同步推出「軟裝與空間規劃服務」。
歡迎大家不只是想購物才造訪，若有喜歡的風格、想要的場景，都歡迎帶上照片或素材到這裡，一起分享生活情境，由專業人員提供家具搭配、燈飾選擇、生活物件，甚至塗料色卡建議，協助成就日常風景，讓故事好好延續。
◾️HAY
以輕快色彩與俐落線條聞名，是新世代北歐設計最具代表性的家具品牌。HAY 擅長以大膽用色、柔和比例與高實用性，重新詮釋「日常中的設計」；本次以傢飾與生活小物為主，引入不需大面積布置即可提升氛圍的北歐設計感。
◾️Artemide
全球最具指標性的光影設計品牌之一，被譽為「用光說故事的詩人」。Artemide 結合義大利工藝、美學與光學科技，其燈具呈現出的明暗層次，不僅照亮空間，更創造情緒的節奏，是建築與設計界長年推崇的經典之作。
◾️Anglepoise
以標誌性的彈簧平衡結構聞名，是工業設計史上最重要的桌燈品牌之一。其經典款式自 1930 年代問世至今仍被視為功能與美感完美融合的象徵，廣泛運用於工作室、閱讀角與現代生活空間，承載濃厚的英式設計文化。
◾️St. Leo Original Pigments
以天然礦物粉末調製的柔霧塗料，呈現北歐空間最受推崇的低彩度色階。是 &Tradition 展廳御用的北歐低彩度塗料，質地細緻、霧面溫柔，能在光線流動間展現深度，現場同步提供多款色卡，讓消費者能將展廳氛圍延伸至居家空間。
◾️Maison Louis Marie
源於法國植物學家家族，擅長以天然成分調製純粹優雅的香氛。品牌精緻的木質與白花調常被形容為「乾淨卻有個性」，在歐美精品香氛圈具有高度辨識度。其香氣能為空間增添柔軟氛圍，是打造生活儀式感的重要元素。
◾️Audo Copenhagen（預告2026年第一季即將登場）
以「柔軟極簡」風格聞名，結合家具、燈飾、器物與空間策展於一體。Audo Copenhagen的美學注重比例、材質與留白，作品能為居家創造靜謐的現代感。其加入象徵瑪黑北歐選物矩陣的更趨完整，並引領未來的空間美學方向。
瑪黑家居仁愛店開幕優惠！2025年12月10日至2026年1月4日，秋季新品上市同步推出「全品牌95折起優惠」。加入瑪黑家居仁愛店LINE帳號，贈送「品牌年曆」一張。
全館滿20,000元贈「居旅系列。晨曦金｜雙人標準被套 100% 萊賽爾天絲 80支」價值3480元。
全館滿80,000元贈「丹麥Ferm Living ARUM無線桌燈」價值6980元。
全館滿150,000元贈「SONY WH-1000XM6無線耳機」價值13900元，限量六台。
全館滿1,000,000元贈「SONY BRAVIA 5 85吋電視」價值149900元，限量一台。
提醒大家，以上贈品數量有限送完為止，瑪黑家居保留修改之權利；部分品牌不參與折扣，以現場說明為主。
瑪黑家居 仁愛店 資訊
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷18號
時間：Mon - Sun 12:00 - 20:00
電話：02-2775-5108