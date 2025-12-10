我是廣告 請繼續往下閱讀

中國與俄羅斯9日出動可搭載核武器的轟炸機，在日本周圍進行聯合巡邏，繞行日本與韓國周邊，日本緊急出動戰機監控，引爆東北亞區域緊張局勢。日韓兩國紛紛表達不滿，日本防衛大臣小泉進次郎直言，這是中俄向日本的示威行動。日本防衛省9日晚間表示，兩架可搭載核武器的俄羅斯Tu-95核轟炸機從日本海飛往東海，與兩架中國轟6轟炸機在東海會合，並在太平洋進行「長距離聯合飛行」。小泉進次郎透過X表示，9日上午至晚上，兩架俄羅斯轟炸機飛越日本海的對馬海峽，然後在東海與兩架中國轟炸機會合 ，之後在沖繩本島和宮古島之間繞日本飛行 ，並在太平洋的四國沿海附近飛行。此外，轟炸機沿途還得到了8架中國殲-16戰鬥機的護航，並發現了俄羅斯A-50預警機。小泉表示，兩國反覆進行聯合轟炸機飛行，顯示兩國在日本週邊的活動範圍擴大，明顯是在向我國示威，這對日本國家安全構成嚴重威脅。對此，日本航空自衛隊立即從西南防空部隊等部門派出戰鬥機，嚴厲打擊侵犯領空。另一方面，韓國也對此表達嚴正抗議，韓國國防部指出，中俄戰機9日闖入了防空識別區（KADIZ），韓國軍方立即出動戰機升空，10日分別召見中國與俄羅斯的駐韓武官表達抗議。韓國聯合參謀本部指出，共有7架俄羅斯軍機與2架中國軍機，先後進入東海與南海的KADIZ，俄羅斯軍機進入鬱陵島及獨島方向的KADIZ；中國軍機則進入離於島（蘇岩礁）方向的KADIZ，並未侵犯韓國領空。