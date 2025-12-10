我是廣告 請繼續往下閱讀

國安基金過去8次進場護盤獲利660億元，目前現行做法是繳回國庫，立委郭國文今（10）日於立法院財政委員會質詢時提倡應有更創新的作法，包括用於支持健保、國保或長照，甚至是直接回饋全民。對此財政部表示若獲利讓全民共享需修改《國安基金設置管理條例》，如何分配及用途需依法、慎重規劃，會取得社會共識後研議。郭國文認為，提及國安基金過去8次進場獲利661億元，包括2000年政黨論替、核四停建、2004年中共恐嚇、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年中國股災與油價暴跌、2020年COVID疫情，最後則是2022年烏俄戰爭與全球通膨。郭國文表示，國安基金是「撿便宜」入場，那獲利可以回饋全民，或是用於支持健保、國保或長照上，是更直接貼近人民的做法。對此財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，目前國安基金獲利均由委員會核准後繳入國庫統一管理，若要讓獲利全民共享或直接支持健保、國保、長照等用途，需修正《國安基金設置管理條例》。阮清華表示，國安基金獲利雖已進入國庫，但如何分配及用途需依法、慎重規劃，需修正《國安基金設置管理條例》，才可能實現全民共享構想，將取得社會共識後研議。