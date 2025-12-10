我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍提出《助理費除罪化》修法，引發各界與工會強烈反彈！名嘴吳靜怡發文直指，這項修法根本不是所謂的進步法案，而是貪污除罪化，她將矛頭指向國民黨團總召傅崐萁，質疑他才是躲在背後主導這場「助理費大赦令」的關鍵人物。吳靜怡批評，這項修法是以犧牲上千位立委助理的權益為代價，只為少數人的違法行為進行除罪。她揭露，十一月底媒體曾爆出多名立委與前國民黨祕書長李乾龍，在喜來登飯店餐敘，傅崐萁親自拿出提案要求黨團連署，但他卻刻意沒有連署。「是刻意找一個選舉最穩的人當煙霧彈，因此讓金門選區的陳玉珍站到第一線扛砲火。」吳靜怡質疑，修法背後牽涉中介遊說、飯局、以及傳聞中的金主目的。傅崐萁和李乾龍是否能承受相關調查的壓力，並質疑這項行為是否已構成圖利罪，連署簽名的立委形同圖利幫兇。她認為，國民黨希望在年底前完成修法，是為了避免爭議延燒至2026年地方選舉，背後金主很可能就是為了在2026年讓特定人物合理化。新竹市前市長高虹安的助理費案，讓吳靜怡懷疑國民黨急於修法的時機點，「上千位助理權益有高虹安一個人選戰重要嗎？」並指出高虹安二審判決在即，現在強硬推動修法是多此一舉。她呼籲立委助理們站出來守護自身權益，並警告若修法硬是通過，選民應在兩年後的立委選舉中，以選票奪回自己的權益。