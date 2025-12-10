TPBL強調，高國豪仍須持續執行先前祭出的停賽處分，直至一審判決後，才會由聯盟紀律委員會做出相關決議。

TPBL聯盟完整聲明：

本聯盟新竹御嵿攻城獅球員高國豪，就其場外事件（下稱該案件），向本聯盟傳達已與對造完成和解事宜，而該案件所繫屬之宜蘭地方法院就此已另定審理期日。

對此，鑒於高國豪球員已與其兄長達成和解，本聯盟之紀律委員會將於該案件審理完畢後，根據高國豪球員所提出之說明進行處分，惟本聯盟仍保留該案件一審宣判後依據該判決追加處分之權利。

在此期間，高國豪球員仍應持續執行本聯盟先前所為之停賽處分，直至本聯盟之紀律委員會做出相關決議。

新竹御嵿攻城獅球星高國豪因捲入家務糾紛互毆遭檢方起訴一案，後續處理持續引發爭議。台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（10）日發布最新聲明，證實高國豪已就其場外涉案的刑事案件與兄長達成和解，宜蘭地方法院將為此另定審理日期。高國豪的場外爭議自2023年持續升溫，從最初的「私約嫂子」風波，到同年底家族聚會中與兩位兄長爆發激烈肢體衝突，三兄弟互控傷害、恐嚇。近日，這段「兄弟互毆」的完整影像再度在網路上流傳，揭露高國豪被壓制在地、遭嗆聲「要弄斷你的腳讓你沒辦法打球」等細節，使該案再度引爆輿論。此案已於今年9月遭宜蘭地檢署起訴。TPBL聯盟今日的聲明中提及，雖然高國豪已與其兄長達成和解，但還是會維持停賽的處分。聯盟指出，儘管當事人之間已達成和解，但整起案件仍在司法程序中，紀律委員會將待法院審理完畢後，再依高國豪的說明與案件內容做出最終決議。TPBL強調，即使完成和解，聯盟仍保留在「一審宣判後」依判決結果追加處分的權利。TPBL副秘書長程柏仁12月3日受訪時坦言，聯盟在事件爆發初期，僅知高國豪有私人糾紛，但「完全不知道有打架的狀況」，更不知情該事件已於今年九月被檢方起訴，正式成為刑事案件。對於從去年事件爆發到今年九月起訴，聯盟處分時間為何延宕至近日才發布，程柏仁解釋，聯盟是直到「中華隊比賽的時候」才得知事態的嚴重性，隨即向球團求證並祭出停賽處分。他將此歸咎於聯盟與球團之間「溝通上的誤差」，導致雙方皆未掌握刑事涉案的嚴重性。