藝人小S（徐熙娣）今年10月榮獲第60屆金鐘獎「綜藝節目最佳主持人獎」，今（10）日領到金鐘獎座，S媽（黃春梅）露面暴哭喊：「填補了我的心！」她也同時曬出一家母女、包含大S（徐熙媛）在內的合照，場面令人感動到流淚。
小S今晚透過社群IG曬出1段影片，只見是S媽在家中開箱金鐘獎盃的畫面，S媽情緒激動地捧起獎盃，淚流不停地喊：「填補了我的心！」其後方還有大S人像畫作，相信場面的感動，祂都親眼見證了。
小S於文中也寫道，「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姐和我為榮！愛妳mom forever！」引來許多粉絲看哭，紛紛為母女3人打氣，「S姐跟一家人最棒了」、「看到徐媽笑容真好」 、「媽媽開心我們都開心。」
事實上，2個月前，小S於金鐘獎台上高喊：「姊，謝謝祢。要不是當年祢的鼓勵，我可能不會再回到主持圈。但，這個獎，我想獻給我媽媽。媽媽告訴我，她心裡有一個洞，她說如果我哪天能得獎，那個洞也許就能被填滿一點。所以媽，這個獎是給妳的。請妳把它和珊珊的照片放在一起，我相信，那個洞，很快就會被填滿。」
