國內13家上市金控11月自結獲利全數出爐， 合計11月稅後獲利590.87億元，月減19.9%，累計前11月稅後賺5604.93 億元（不含新光金今年7月24日之前的損益），年減1.92%。若就各金控表現來看， 國泰金11月稅後賺146.2億元居冠，富邦金累計前11月稅後賺1207.1億元、每股稅後盈餘（EPS）8.35元拿下獲利雙冠王，國泰金累計獲利也突破千億元、EPS有7.15元排第二。另外，有中信金、玉山金、永豐金、第一金、華南金及合庫金等6家金控 累計獲利，已超過去年全年。就單月獲利表現來看，11月有2家金控獲利破百億，國泰金單月狂賺146.2億元，再奪單月金控獲利王寶座，富邦金則以118.7 億元排第二，中信金單月也賺了70.08億元排第三，台新新光金與凱基金分別以51.9億元、44.5億元，排第4、第5。不過，若與10月相較，僅有4家金控獲利有成長。若以累計獲利表現觀察，富邦金以1207億元拿下第一，國泰金1088億元緊追在後，中信金則以743.52億元排名第三、而台新新光金、元大金、玉山金、兆豐金4家累計獲利也已超越300億元，而累計獲利超過200億元的則有凱基金282億元、第一金255億元、永豐金249億元，合庫金則逼近200億元整數大關。再就每股稅後盈餘（EPS）來看，富邦金以8.35元穩居冠軍，再來是國泰金7.15元排第二，中信金3.76元拿下第三，而元大金、兆豐金、玉山金3家每股稅後獲利也已破2元，分別有2.5元、2.16元及2元，永豐金則以1.87元擠進前班。若獲利成長表現來看，累計獲利年成長率以台新新光金的75.83%最高，只是新光金子公司7月24日之後的經營績效才有計入台新金。玉山金則以34.47%第二高，其次永豐金有17.53%成長率、華南金有15.215%，而中信金、第一金、合庫金及國票金前11月獲利也較去年同期成長。根據富邦金公布的11月自結稅後淨利118.7億元，創下歷年同期新高，累計前11月合併稅後淨利1207.1億元，每股稅後盈餘（EPS）為8.35元。就子公司表現來看，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券單11月獲利也皆創下歷年同期新高，富邦人壽亦為歷年同期次高；累計前11月獲利，台北富邦銀行、富邦證券亦皆續創歷史同期新高紀錄，富邦產險亦為歷年同期次高。至於國泰金11月自結稅後淨利146.2億元，累計稅後淨利達1088.4億元，EPS達7.15元，主要子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信單月獲利皆創歷年同期新高，在今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信累計稅後淨利皆已超過去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。中信金11月自結稅後盈餘70.08億元，累計前11月合併稅後盈餘743.52億元，續創歷年同期新高，EPS為3.76元。其中子公司中信銀行11月存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能佳，單月稅後獲利52.51億元。今年以來由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前十一月稅後獲利520.44億元，年增15%，再創歷史新高紀錄。中信金子公司台灣人壽11月掌握市場行情，認列私募股權基金處分利益，單月稅後獲利15.28億元，累計前11月稅後獲利211.86億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值4.2%，匯兌損失增加，保險新契約保費則較去年同期成長44%。永豐金今年11月自結單月稅後盈餘19.92億元，累計前11月稅後盈餘249.38億元。其中主要子公司永豐銀行11月稅後盈餘12.66億元，累計前11月稅後盈餘190.22億元；京城銀行11月稅後盈餘3.33億元，累計前11月稅後盈餘6.70億元；永豐金證券11月稅後盈餘4.53億元，累計前11月稅後盈餘58.17億元。玉山金11月自結稅後盈餘29.4億元，累計稅後盈餘322.8億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期成長34.47%， EPS為2元。主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘309.9億元，較去年同期增加36.6%；玉山證券23.3億元；玉山創投0.8億元；玉山投信1.7億元。台新新光金控11月自結稅後淨利52億元，累計前11月稅後淨利339億元，年成長75.83%，EPS為1.79元（新光子公司 7月24日之後的經營績效才有計入台新金）。其中子公司台新銀行11月稅後淨利19.1億元，累積稅後淨利為195.9億元，年增17%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至11月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為838.15%；台新人壽11月稅後淨利6.9億元，累計稅後淨利30.5億元，較去年同期增加，主要今年6月保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。至於新光人壽11月稅後淨利15.4億元，累計獲利7月24日至11月30日淨利44.6億元，主要受惠於大盤波動，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。元富證券11月稅後淨利2.2億元，與上月相較獲利減少，主要大盤回檔,自營部門持有部位回檔較深,致投資收益減少，7月24日至11月30日累計獲利約21.3億元。凱基金11月自結稅後獲利44.56億元，累計前11月稅後賺282.55億元，EPS為1.63元。凱基金表示，由於11月台股在高檔區間震盪、成交量能放大，凱基金旗下銀行、證券、壽險及直接投資皆在業務帶動下貢獻獲利，凱基銀行與凱基證券今年前11月合計稅後獲利達166.44億元，較去年同期成長近13%，為金控未來配息奠定堅實基礎。凱基銀行11月稅後獲利4.72億元，累計前11月稅後獲利63.67億元，年成長逾2成；凱基證券受益於台股量能升溫，11月稅後獲利8.89億元，前11月累計獲利102.77億元，年增8%；凱基人壽則因投資型保單需求暢旺，保費成長動能持續；11月稅後獲利33.04億元，年度累計稅後獲利161.76億元。