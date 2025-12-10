我是廣告 請繼續往下閱讀

由敬典文教基金會主辦的「壽山盃公益高爾夫球賽」已邁入第25 屆，今年將於12月15日正式開放報名，球賽於明年1月10日登場。基金會企劃部經理龍韻如表示，壽山盃自創辦以來已邁入四分之一個世紀，累計協助 70 家弱勢團體，並持續以「從教育出發，讓愛循環」為核心理念，將賽事募得款項投入最需要的單位。龍韻如指出，今年主題以「健康」為主軸，並延續「以球會友、以愛傳愛」精神，號召全台球友揮桿做公益，將每一次擊球化為對弱勢族群的支持。壽山盃公益高爾夫球賽能持續舉行 25 屆，背後凝聚許多企業夥伴長期支持，共同成為推動公益的堅實力量，今年希望能夠勸募150萬元，用以購買三大弱勢團體的相關設備。「第 25 屆壽山盃公益高爾夫球賽」的主要受贈單位，包括財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心《步步前行，健康無礙》身心障礙者運動計畫。社團法人屏東縣啟智協進會《體適能促進計畫》。財團法人高雄市私立博正兒童發展中心（承辦高雄市楠梓兒童發展中心）《排除萬難，勇往直前》身心障礙兒童直排輪活動。此外，除主要受贈單位外，剩餘募款收入亦將捐贈給其他弱勢單位，持續擴散愛心影響力，使公益效益擴大，球賽當天三所受贈單位也會到現場參加義賣園遊會，一起展望愛心。報名與活動詳情請至財團法人敬典文教基金會官網或電洽報名。