外交部長林佳龍昨（9）日代表外交部出席美國在台協會（AIT）舉辦的「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」85週年慶祝茶會。林佳龍在會中揭露一段跨越20年的特殊緣分，總統賴清德與AIT處長谷立言之間，竟有一段「巧合」的深厚情誼。林佳龍指出，IVLP自1940年起已串連全球190個國家、超過23萬名領袖，其中包含1300位台灣優秀人才。他在會中分享，賴清德透過影片回顧他在2004年擔任立法委員時參與IVLP的經歷與故事。令人稱奇的是，當時親自推薦賴清德參加這項計畫的AIT官員，正是現任AIT處長谷立言。林佳龍表示，20年後，賴清德成為領導台灣的總統，而谷立言再次派駐台灣，這段特殊情誼成為美台關係深化的最佳寫照。谷立言也在會中分享，他於2002年首次派駐台灣期間，親眼見證IVLP如何深化美台關係，並肯定該計畫對傑出人才的深遠影響力。林佳龍強調，政府近年積極推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵更多台灣年輕世代走向國際舞台，並持續支持如傅爾布萊特計畫（Fulbright Taiwan）等國際交流平台。他感謝AIT多年來與台灣政府的緊密合作，並表示外交部將持續透過總合外交，深化與美國及全球民主夥伴的合作關係。