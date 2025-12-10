我是廣告 請繼續往下閱讀

政府禁用小紅書一年，引發各界關注！今（10）日內政部長劉世芳受訪時強調「限制社群平台是全球趨勢」，舉例澳洲立法禁止16歲以下兒童使用社群網站，桃園市議員詹江村怒批，劉世芳的說法混淆視聽，把兩件完全不同的事硬混在一起，痛批她是在「逢中必反，刻意操作意識型態」。詹江村指出，劉世芳引用澳洲案例卻搞錯重點，澳洲之所以考慮禁止16歲以下使用社群平台，是因為當地頻傳網路霸凌與未成年人身心受害事件，因此才會討論限制年齡使用問題，與台灣禁小紅書的動機完全不同「這根本是兩碼子事！」他質疑，政府禁小紅書的真正目的，是因為逢中必反，藉此製造政治對立，營造意識形態氛圍，進而收割政治利益，而非真正基於兒少保護或社會安全考量。詹江村表示，如果劉世芳不清楚相關政策本質，「可以問妳的首席顧問八炯」，但不應將澳洲立法與台灣禁小紅書的原因混為一談。他怒嗆劉世芳此舉簡直是「竹干逗菜刀」，批評她刻意把言論自由議題與兒少保護政策混在一起，造成社會誤導。「小紅書禁令」仍在諸多爭議，支持者認為有必要因應資訊安全與假訊息威脅，反對者則擔憂衝擊言論自由並擴大政治對立，雙方持續攻防！