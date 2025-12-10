我是廣告 請繼續往下閱讀

前民進黨黨工黃取榮被高檢署查出遭中共收買為共諜、在台發展共諜組織，依國安法起訴並求刑12年，正由高院審理中；黃另吸收同為民進黨黨工的邱世元、賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮秘書何仁傑等人洩漏重要機密給中方，北院分別判黃10年、邱6年2月、何8年2月、吳4年，黃3人被羈押，僅吳獲50萬交保，全案上訴，高等法院今（10）日開庭，傳喚4名被告，黃、何否認犯罪，何仁傑被法警提上來時對著媒體大喊「我沒有做錯！」全案以秘密審理進行。調查指出，黃取榮2023年間利用舊識何仁傑刺探機密，何仁傑利用近身接觸吳釗燮的機會蒐集2份公務秘密及1份機密交給黃取榮。黃取榮混合公開資料、秘密及機密資料撰寫成「分析報告」，再用加密軟體傳送給中共。他另指示邱世元透過交情引誘總統府上班的吳尚雨交付1份總統賴清德出訪巴拉圭的行程細節及4份副總統國內選舉行程資料。一審認定，黃取榮共收取報酬607萬7500元、邱世元收221萬6924元。據了解，黃取榮不認罪，邱世元、吳尚雨應訊時則坦承犯行，黃判刑10年最重、何仁傑則判8年2月，至於認罪的邱世元則判6年2月、吳尚雨4年。因國安法發展組織罪的一審檢察管轄機關是高檢署，高檢署先將黃取榮起訴，並求刑12年，移審高等法院後裁定羈押禁見。今年10月22日，高院提訊黃取榮開庭，黃否認犯行。高院今下午提訊黃取榮時，媒體問「為何要擔任共諜」、「為什麼要出賣國家」，黃低頭不語，不過，何仁傑被押解出庭時，轉身面對媒體大叫「我沒有做錯事」，隨即進入法庭。另外，北檢今年6月依違反國家機密保護法、國安法等罪起訴黃取榮4人，北院審理時，黃、何仁傑否認犯行，邱世元、吳尚雨坦承犯行，法官裁定黃4人均收押禁見，今年9月25日將黃4人判刑，判4年至10年不等徒刑，全案上訴高院審理，黃等3人續押，僅吳獲50萬元交保。