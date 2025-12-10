我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戲劇男神邊佑錫（左）與IVE超人氣女神張員瑛穿上神職人員服裝，引發全網熱烈討論。（圖／翻攝自YouTube돌고래유괴단）

3大頂流罕見同框 聖誕氛圍神秘又夢幻

▲張員瑛的冷酷表情，充滿暗黑憂鬱氣息。（圖／翻攝自YouTube돌고래유괴단）

實為Gemini廣告計畫一環 跨界打造MV等級美學

▲張員瑛在廣告中飆淚，引發全網討論。（圖／翻攝自YouTube돌고래유괴단）

打造多支爆款作品的團隊 曾操刀NewJeans〈Ditto〉、〈ETA〉

韓國知名創意影像團隊《海豚綁架團》再度投下震撼彈，由導演申宇錫操刀的最新企劃影片今（10）日於官方YouTube頻道釋出50秒前導預告，短短時間內即引爆全網討論。影片中不僅能看到演員邊佑錫（변우석）、aespa隊長Karina（카리나）以及IVE超人氣成員張員瑛（장원영）等超豪華卡司輪番登場，連實力派演員朴熙順也在片中現身，堪稱年度最華麗的組合，預告名稱為《申宇錫的都市童話EP.1〈The Christmas Song〉》，雖然內容未完全曝光，但粉絲驚呼3人合體已經是「神作」。預告片最讓觀眾震驚的，是邊佑錫、Karina、張員瑛竟同時穿著神職人員風格的服裝，跪地祈禱的畫面氛圍詭譎卻又夢幻，Karina更在鏡頭前落下眼淚，短短數秒就帶出強烈的情感張力，也讓粉絲紛紛好奇主題是否涉及宗教寓意、奇幻敘事或城市傳說。儘管影片沒有揭露故事背景，也未說明各人物間的關係，但僅僅幾個畫面就引人遐想，許多網友大呼「感覺在看高級電影預告」、「這組合太不真實了」、「光是畫面就值回票價」。外界原以為這是《海豚綁架團》最新音樂錄影帶作品，然而影片公開後，被證實其實是Google「Gemini」AI智慧的全新廣告企劃，由於拍攝手法採MV格式呈現，加上配樂、燈光與敘事節奏極具質感。不少網友紛紛表示完全看不出是廣告內容，甚至有網友表示：「如果這真變成一部短片，我一定付費看！」各界也讚嘆Gemini選擇以電影級的方式呈現科技品牌形象，是近年最具創意的跨界合作之一。影片曝光後，社群瞬間陷入瘋狂，不少人驚呼：「邊佑錫＋張員瑛＋Karina 竟然能拍在同一個鏡頭裡」、「這卡司根本瘋了吧」、「《海豚綁架團》真的是業界最敢玩的團隊」、「這預告是聖誕節提前送的禮物」。由於3人分別來自韓國電視圈及K-POP 4代女團中的2大頂流，風格迥異又各自擁有龐大粉絲群，能在同作品中合作，極其罕見。也因此短短預告就吸引數萬播放，討論度仍持續攀升。《海豚綁架團》近年在韓國影像圈聲勢極高，以獨特敘事方式與強烈美術風格著稱，團隊曾執導 NewJeans〈Ditto〉、〈ETA〉等多支破億觀看 MV，使其一戰成名；近期更受託製作2025 APEC領袖峰會宣傳影片，再度引發國際關注。這次與《海豚綁架團》Google Gemini合作，被視為其進入全球舞台的重要里程碑，外界推測後續將推出系列影片，粉絲也迫不及待想知道EP.1 後的內容將如何延伸。