苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆違法繁殖、剪除狗狗聲帶爭議，最終273隻品種狗狗都被救出，近期苗栗動物保護防所舉辦兩波認養活動之後，狗狗們都有了新家。不過，有新主人帶著認養到的愛犬檢查，卻發現「舌頭都少一半」，讓關注動保議題的藝人米可白今（10）日也忍不住心疼發聲。
認養狗狗回家發現異常！新主人心疼沉默：我們會好好愛護牠
苗栗縣公館鄉「人人犬舍」由謝姓獸醫師經營，在10月遭動保協會檢舉，園區內有多種品種狗，都被割除聲帶，不讓牠們吠叫。事件曝光後，苗栗動防所也前往稽查，最終決定沒入現場273隻品種狗，隨後在進行絕育手術之後，分成舉辦了兩梯次認養活動。
目前超過2百隻狗狗都有了新家，只剩下3隻剛生產完畢的狗媽媽、1隻待產中的狗狗，另有1隻母犬生產後，幼犬未能存活，以及11隻剛出生幼犬，有待後續認養。
不過今（10）日就有認養民眾在社群Threads上發文，表示帶著剛認養的狗狗前往獸醫院進行檢查，雖然結果一切正常，但吃東西時，狗狗只會仰著頭，還不斷流出口水，獸醫檢查後才發現「狗狗的舌頭也被切了一半」，瞬間讓在場所有人都心疼地沉默了。最後新主人也表示，會好好愛護牠，希望她接下來一生平安順遂、健康。
米可白心疼發聲了！喊話鍾東錦審視送養制度
除了這個認養案例之外，還有民眾認養米格魯回家，才過了4天，狗狗就因為長年身體的病症而回到汪星。認養人持續發現狗狗身體新狀況的多起事件曝光後，藝人米可白也心疼發文：「這是人人犬舍孩子，用生命發出的聲音，有些孩子滿身刮痕，毛再也長不回來、有些孩子長期被關籠，後腳已經變形、有些孩子聲帶傷口化膿，痛到喘不過氣、有些孩子營養不良（不當飼養），割聲帶不停乾咳、有些孩子才「一歲」就被割聲帶去狼爪、有些孩子感染艾利西體、心絲蟲拉血便、有些孩子三條腿、只有一顆眼睛仍被迫不停繁殖」。
不過在官方處分書當中，「割聲帶」竟被列為「絕育以外的非必要手術」，不算虐待，這讓米可白難以接受：「這個孩子舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？」
米可白也痛批，人人犬舍謝姓負責人身為獸醫，卻為了利益，對無法說話的生命下刀。沒有申請跨區執業，卻能在苗栗繁殖場進行「割聲帶」手術，「9成孩子被割掉聲帶。這難道不違法嗎？不需要調查？」
最後米可白也喊話鍾東錦縣長，希望能重新審視苗栗收容所送養制度，應該更加嚴謹，「只填寫資料就能領養，沒有家訪沒有評估，甚至還有長者領走孩子到山區「看門」，這真的是您認為孩子能幸福的方式嗎？」
資料來源：米可白臉書
