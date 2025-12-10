我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市立棒球場啟用兩場職棒賽事後便停擺至今，已超過三年半！新竹市議員楊玲宜今（10）日在市議會臨時會上，出示由市府內部吹哨者提供的公文，揭露球場營運商「龍來公司」已委請律師要求與市府解約，並請求返還履約保證金與投資成本，打臉市府對外宣稱「雙方仍維持合作關係」的說法。楊玲宜指出，龍來公司今年4月和7月行文給市府，要求返還500萬元履約保證金，理由是棒球場未改善完成且無法啟用，透過律師事務所發文，要求返還已投入營運的1068萬元投資成本。楊玲宜痛批，市府持續對外聲稱與龍來有良好合作關係，實際上龍來公司已不堪因球場無法營運的虧損，被市府拖延綁架。目前球場重啟遙遙無期，加上市府後續還有與前統包商巨佳的民事求償與刑事訴訟，能否順利在明年重啟仍是未知數。楊玲宜批評高虹安三年多來對棒球場政治操作，最終傷害了球迷與市民權益。教育處代理處長張品珊回應，市府在2023年5月1日與龍來簽訂契約暫停履行的協議，且在多次協調過程中，市府已補償龍來公司基礎維運成本費用的一半，共計624萬餘元，並退還了暫停營運後的土地租金與房屋稅。她強調，目前維持在契約暫停履行階段，沒設定暫停履行的期限，原因正是球場尚未完成改善。龍來公司日前曾發布聲明，考量球場重啟時程、營運成本與未來可行性，該公司將會審慎評估所有選項。龍來也強調，後續相關討論都將在互信基礎上依法進行，並表達將持續致力推廣棒球運動，願意與市府、各級學校及體育界保持良好合作。