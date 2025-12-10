我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鳳山區光遠路10日清晨發生檳榔攤老闆娘遭男子持刀砍死命案，68歲王姓老闆娘與一名呂姓男子發生口角，遭呂男持刀砍死，然而，涉案的呂姓男子2016年間，就曾因懷疑女友被別的男人種草莓，憤而持刀砍殺一名運將，再朝對方嘴巴狂噴殺蟲劑10秒。而呂當年判刑5年6月，沒想到出獄後再度犯下血案。呂姓男子在10日清晨，宣稱要討債前往檳榔攤找人理論，卻與68歲王姓檳榔攤老闆娘爆口角後情緒失控，拔刀猛砍，王婦送醫仍不治。鄰居表示，呂男情緒「像整個炸開」，現場尖叫、倒地聲連續傳出，監視器與目擊者均拍下驚悚全程。如今比對身分後發現，這名呂姓兇嫌並非第一次因情緒與衝突行為失控釀重大暴力案件。警方追查，這名砍殺呂姓兇嫌並非首次犯下重大暴力血案，他曾於2016年就曾因極端的暴力行為登上新聞版面。根據最高法院及高雄高分院的判決書，當時呂男因懷疑女友頸部出現的「吻痕」（種草莓）與一名柯姓計程車司機有關，妒火中燒下，隔日便前往對方住處理論。在理論過程中，呂男不滿對方「笑著回答」，瞬間掏出預藏的長約20公分尖刀，朝司機頸部猛烈砍殺，造成被害人頸部有長達超過10公分的深層撕裂傷與顱內出血。更令人髮指的是，呂男在將對方砍倒在地後，不僅持續拳打腳踢、雙膝跪壓其胸口，最後竟抓起殺蟲劑，對著被害人嘴巴連續狂噴約10秒，最後該名司機是靠著裝作昏迷才僥倖躲過一劫。該案造成被害人頸部深層撕裂傷、顱內出血，手術紀錄顯示傷口長度超過10公分，屬於銳器重創。法院認定呂男「確有殺人犯意」，以殺人未遂罪判刑5年6月定讞。呂嫌服刑並出獄後，未能有效融入社會或改善其情緒控管與暴力傾向，如今再次犯案，竟在清晨犯下殘忍的殺人血案，讓年邁又無辜的檳榔攤老闆娘慘死刀下。