▲金渡兒今年8月才帶著爸爸媽媽到臺北大巨蛋看比賽。（圖／翻攝自金渡兒Threads@doa_1224）

壓力全往心裡放 仍努力向粉絲露出笑容

▲金渡兒的爸爸在韓國是職業軍人，還會開戰車。（圖／翻攝自金渡兒Threads@doa_1224）

父親手術成功 女兒立願：換我來守護他

準備重返台灣活動 盼粉絲給她力量

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的韓籍啦啦隊女神金渡兒向來以陽光活潑、甜美舞台魅力深受台灣球迷喜愛，然而近一個月來，她在社群平台的更新明顯變少，讓粉絲紛紛猜測是否身體狀況或行程出現異動，直到今（10）日她突然在Threads寫下長文，首度坦承自己最近承受了巨大的家庭變故，她在11月初得知父親罹患癌症，消息震撼她的生活，也讓她沉澱了許久，隨後她也表示將重返台灣舞台，喊話：「我要更努力賺錢！」金渡兒透露，當醫院傳來父親罹患癌症診斷結果的瞬間，她整個人陷入巨大的驚慌與悲痛，甚至一度無法相信這件事就這樣降臨在家人身上，然而身為公眾人物，她深知自己的情緒會被無限擴大，擔心會讓支持她的粉絲掛心，也擔心自己會成為家中的負擔。因此金渡兒選擇把所有的害怕與不安藏在心裡，即便內心風暴不斷，她仍堅持在直播鏡頭前、在球場活動上保持微笑，努力呈現一如往常的明朗形象：「不想讓任何人為我擔心。」這種堅強讓許多粉絲心疼不已。幸運的是，金渡兒也在文中帶來令人鬆一口氣的消息，她父親已在昨晚順利完成癌症手術，目前正處於穩定康復階段，多年來她的父親以職業軍人身分守護國家，甚至曾隸屬於裝甲軍團、能夠駕駛坦克，驍勇背景一度引發台灣粉絲驚呼「太帥了吧」。如今角色調換，金渡兒堅定表示：「爸爸一直為家庭付出，接下來就要換我來照顧他了！」她更語帶決心地喊話：「我要更努力賺錢！」字字句句充滿心疼與毅力，展現她少見但更成熟的一面。雖然這段期間家務繁重、壓力龐大，但金渡兒也在文末向台灣粉絲報喜，表示自己很快就會再次踏上台灣，恢復活動步調，並期待能在球場與大家相見，她坦言因為停留韓國處理家中狀況：「真的好一陣子沒有在台灣跳舞！」也因此希望屆時能再收到粉絲久違的加油聲：「請大家多多期待。」她附上一顆比心的表情符號，語氣雖然仍帶著些許疲憊，卻充滿回到舞台的渴望。金渡兒分享了一張爸爸曾在台灣旅遊時的照片，笑得相當開心，她說這張照片是父親「最幸福的模樣」，因此特別貼出來，希望未來能帶他再次來到台灣享受放鬆時光：「要快快康復，我們一定要再一起來喔。」不僅透露女兒對父親深沉的依戀，也表示她已經重新整理好心情，全力迎接下一段旅程。